«Il y a toujours de la place pour s’améliorer» : Tadej Pogacar se fixe de grands objectifs pour la saison prochaine

Vainqueur du Tour de France ou encore sacré champion du monde cette année, le Slovène Tadej Pogacar s’est fixé des objectifs encore très élevés pour la saison prochaine.

Il en veut toujours plus. Tadej Pogacar (27 ans) a connu une nouvelle année riche en succès avec pas moins de 20 victoires à son actif. Le Slovène a notamment triomphé sur l’UAE Tour, les Strade Bianche, le Tour des Flandres, la Flèche Wallonne, Liège-bastogne-Liège, le Critérium du Dauphiné, le Tour de France pour la 4e fois de sa carrière, les Championnats du monde, conservant son maillot arc-en-ciel, les Championnats d’Europe ou encore les Trois Vallées Varésines et le Tour de Lombardie pour achever sa saison en beauté.

«Je souhaite aussi faire mes preuves dans les Classiques»

Mais cela n’est visiblement pas suffisant aux yeux du double champion du monde en titre, qui a mis un 9/10 à sa saison au cours d’une interview accordée à Marca. «On peut toujours s'améliorer dans tous les aspects de la vie. Je pense pouvoir progresser dans certains domaines, aussi bien à vélo qu'en dehors. Ça peut être mieux», a-t-il estimé auprès du média espagnol.

Et s’il s’est fixé de nouveaux objectifs très élevés pour la saison prochaine. Mais à sa portée avec pour commencer le Tour de France, où il visera une 5e succès. «Je pense participer à nouveau au Tour de France. C’est une évidence : c'est la course cycliste la plus prestigieuse», a-t-il indiqué. Mais ce n’est pas tout. Il veut également continuer de s’affirmer sur les Classiques. «Je souhaite aussi faire mes preuves dans les Classiques, montrer si je peux progresser sur les courses d'un jour par rapport à cette année ou à l'année dernière», a-t-il glissé.

Et il a pour objectif de remporter les deux derniers Monuments manquant encore à son impressionnant palmarès. «Milan-San Remo et Paris-Roubaix sont deux courses qui me motivent énormément et où je compte bien me battre pour la victoire», a-t-il insisté. La concurrence est prévenue.