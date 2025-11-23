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Formule 1 : Max Verstappen s’impose à Las Vegas et se relance dans la course au titre après les disqualifications de Landos Norris et Oscar Piastri

Max Verstappen a remporté le Grand Prix de Las Vegas, alors que Lando Norris et Oscar Piastri ont été disqualifiés. Max Verstappen a remporté le Grand Prix de Las Vegas, alors que Lando Norris et Oscar Piastri ont été disqualifiés. [XPB / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Max Verstappen a remporté, ce dimanche, le Grand Prix de Las Vegas devant Lando Norris, qui a finalement été disqualifié, tout comme Oscar Piastri, relançant la course au titre de champion du monde.

Tout est relancé dans la course au titre. Deuxième sur la grille de départ, Max Verstappen a remporté, très tôt ce dimanche (samedi soir aux Etats-Unis), le Grand Prix de Las Vegas devant son rival Lando Norris. Mais quelques heures après l'arrivée, le Britannique a été disqualifié, tout comme son coéquipier chez McLaren Oscar Piastri, qui avait terminé à la 4e place. Leur monoplace a été jugée non-conforme en raison d'une usure trop prononcée de la planche située sous la voiture.

Et cette décision des commissaires de la FIA a de sérieuses conséquences au classement des pilotes. Alors que Max Verstappen, qui avait pris l'avantage sur Lando Norris au premier virage, comptait un retard de 42 points sur le Britannique après son 6e succès de la saison dans les rues et la nuit de la ville du Nevada, le quadruple tenant du titre est revenu à hauteur d'Oscar Piastri et à seulement 24 points du Britannique.

A deux courses de fin de la saison, à Doha (Qatar) la semaine prochaine, puis à Abu Dhabi (Émirats arabes unis) dans quinze jours, le Néerlandais peut donc toujours rêver d'une 5e couronne mondiale consécutive, alors qu’il reste 58 points au total à distribuer. Même si Lando Norris garde son destin entre les mains et peut même être titré dans la capitale qatarie.

Sur le même sujet Formule 1 : le classement complet des pilotes et des constructeurs après le dernier Grand Prix de la saison à Abou Dhabi Lire

Le pilote britannique sera titré dès le week-end prochain, qui comportera une course sprint et un Grand Prix, s'il inscrit deux points de plus que ses deux rivaux. Dans le cas contraire, tout se jouera une semaine plus tard aux Emirats arabes unis.

Formule 1SportLas VegasMax VerstappenLando Norris

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