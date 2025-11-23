Formule 1 : Max Verstappen s’impose à Las Vegas et se relance dans la course au titre après les disqualifications de Landos Norris et Oscar Piastri

Max Verstappen a remporté, ce dimanche, le Grand Prix de Las Vegas devant Lando Norris, qui a finalement été disqualifié, tout comme Oscar Piastri, relançant la course au titre de champion du monde.

Tout est relancé dans la course au titre. Deuxième sur la grille de départ, Max Verstappen a remporté, très tôt ce dimanche (samedi soir aux Etats-Unis), le Grand Prix de Las Vegas devant son rival Lando Norris. Mais quelques heures après l'arrivée, le Britannique a été disqualifié, tout comme son coéquipier chez McLaren Oscar Piastri, qui avait terminé à la 4e place. Leur monoplace a été jugée non-conforme en raison d'une usure trop prononcée de la planche située sous la voiture.

Max Verstappen remporte le Grand Prix de Las Vegas pour la deuxième fois 🚀



Norris s’empare de la deuxième place, suivi de Russell à la troisième place !#LasVegasGP#F1pic.twitter.com/DHJW6IOAY3 — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) November 23, 2025

Et cette décision des commissaires de la FIA a de sérieuses conséquences au classement des pilotes. Alors que Max Verstappen, qui avait pris l'avantage sur Lando Norris au premier virage, comptait un retard de 42 points sur le Britannique après son 6e succès de la saison dans les rues et la nuit de la ville du Nevada, le quadruple tenant du titre est revenu à hauteur d'Oscar Piastri et à seulement 24 points du Britannique.

A deux courses de fin de la saison, à Doha (Qatar) la semaine prochaine, puis à Abu Dhabi (Émirats arabes unis) dans quinze jours, le Néerlandais peut donc toujours rêver d'une 5e couronne mondiale consécutive, alors qu’il reste 58 points au total à distribuer. Même si Lando Norris garde son destin entre les mains et peut même être titré dans la capitale qatarie.

Le pilote britannique sera titré dès le week-end prochain, qui comportera une course sprint et un Grand Prix, s'il inscrit deux points de plus que ses deux rivaux. Dans le cas contraire, tout se jouera une semaine plus tard aux Emirats arabes unis.