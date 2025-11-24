Ligue des champions : voici l’arbitre bien connu du PSG pour le match contre Tottenham

L’arbitre allemand Felix Zwayer sera au sifflet, mercredi soir (21h), au Parc des Princes pour diriger la rencontre de la 5e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions entre le PSG et Tottenham.

Des heureuses retrouvailles pour le club parisien ? Felix Zwayer (44 ans) a été désigné pour diriger, mercredi soir (21h), la rencontre de la 5e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions entre le PSG et Tottenham.

L’arbitre allemand fera son retour au Parc des Princes un peu plus de six mois après avoir officié lors de la demi-finale retour remporté, début mai, par les hommes de Luis Enrique contre Arsenal (2-1).

Suspendu dans une affaire de corruption

Et ce sera la 3e fois qu’il croisera la route des Parisiens dans la plus prestigieuse des Coupes d’Europe. Il était au sifflet lors du match nul arraché en phase de poules, en octobre 2018, contre Naples (2-2) puis lors de la large victoire face au Maccabi Haïfa en octobre 2022 (7-2). A chaque fois dans l’antre de la Porte de Saint-Cloud.

Doté d’une très solide expérience, Felix Zwayer, qui officie en Bundesliga depuis août 2009 (252 matchs) et en Ligue des champions depuis dix saisons (39 matchs), a également dirigé Tottenham à trois reprises sur la scène européenne. Et notamment en mai dernier lors de la finale de la Ligue Europa remportée contre Manchester United (1-0).

Mais s’il se veut expérimenté, l’arbitre allemand avait fait polémique, il y a une vingtaine d’années, en étant impliqué dans une affaire corruption. Alors qu’il était arbitre assistant à l’époque, il avait accepté la somme de 300 euros pour favoriser le SV Wuppertal lors d’un match contre la réserve du Werder Brême et avait été suspendu six mois par la Fédération allemande.

Cet argent lui avait été versé par son supérieur Robert Hoyzer, qui lui avait été condamné à deux ans et cinq mois de prison pour escroquerie en bande organisée après avoir avoué avoir touché de l’argent pour influencer les résultats de plusieurs rencontres. Il est finalement resté quatorze mois derrière les barreaux.

Si, depuis, il a arbitré de nombreux matchs nationaux et internationaux, et a même été élu meilleur arbitre de Bundesliga en 2014, cette affaire a régulièrement refait surface au cours de sa carrière.