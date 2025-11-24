Mondial féminin de handball 2025 : voici la liste des joueuses françaises retenues

Sébastien Gardillou, sélectionneur de l’équipe de France, a dévoilé ce lundi la liste des joueuses retenues pour le Mondial féminin de handball 2025 qui commence mercredi.

La liste est connue. Ce lundi, le sélectionneur de l'équipe de France Sébastien Gardillou a donné le groupe qui ira disputer le Mondial féminin de handball aux Pays-Bas, du mercredi 26 novembre au dimanche 14 décembre.

LA LISTE ! 🇫🇷



Sébastien Gardillou dévoile la liste des 18 BLEUES qui défendront les couleurs de la France au Mondial IHF 2025 aux Pays-Bas du 26 novembre au 14 décembre. 🌍

#Bleuetfierpic.twitter.com/x5teTFWTVy — Equipes de France de Handball (@FRAHandball) November 24, 2025

Grace Zaadi, victime d’une béquille, est remplacée par Fatou Karamoko. Le sélectionneur, qui espère pouvoir compter sur elle en cours de compétition, peut procéder à cinq changements pendant celle-ci et devra laisser en tribunes deux joueuses pour chaque match.

Championnes du monde en titre, les Bleues, qui feront leur entrée en lice vendredi contre la Tunisie, sont privées pour l'ensemble du Mondial de quatre cadres : Laura Glauser, blessée, ainsi que de trois joueuses en congé maternité, l'habituelle capitaine Estelle Nze Minko, Chloé Valentini et Laura Flippes.

Le groupe de 18 joueuses

Gardiennes : Floriane André (Brest), Camille Depuiset (Brest), Hatadou Sako (Györ/HON)

Ailières gauches : Nina Dury (Dijon), Suzanne Wajoka (Metz)

Arrières gauches : Orlane Kanor (Ferencvaros/HON), Clarisse Mairot (Brest), Méline Nocandy (Brest), Fatou Karamoko (Saint-Maur)

Demi-centres : Léna Grandveau (Metz), Tamara Horacek (cap, Ljubljana/SLO)

Pivots : Sarah Bouktit (Metz), Pauletta Foppa (Brest), Oriane Ondono (Brest)

Arrières droites : Emma Jacques (Esztergom/HON), Marie-Hélène Sajka (Nice)

Ailières droites : Lucie Granier (Metz), Alicia Toublanc (Debrecen/HON)