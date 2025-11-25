Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Coupe du monde 2026 : pourquoi l’équipe de France ne pourra pas croiser l’Espagne, l’Argentine et l’Angleterre avant les demi-finales ?

Les Bleus sont troisièmes du classement FIFA. [Zuma / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Ce mardi, la Fifa a publié les quatre chapeaux pour le tirage au sort de la Coupe du monde 2026 le 5 décembre ainsi que les modalités. L’équipe de France se retrouve «protégée».

Une bonne nouvelle. Selon ces modalités dévoilées par la Fifa ce mardi soir, l’équipe de France, troisième mondiale et qui se retrouve donc dans le chapeau 1 pour le tirage au sort de la Coupe du monde 2026 du vendredi 5 décembre prochain, à Washington, aura un statut d’équipe «protégée».

En effet, les quatre premières équipes au classement Fifa, l'Espagne, l'Argentine, la France et l'Angleterre, sont toutes placées dans le premier chapeau avec les trois pays hôtes, et elles ne pourront pas se rencontrer avant les demi-finales si elles terminent premières de leurs groupes lors du Mondial, dont le coup d'envoi sera donné le 11 juin.

Le tirage au sort commencera avec les 12 équipes du chapeau 1, parmi lesquelles l'Allemagne, qui a sauvé in extremis son statut de tête de série, toutes réparties dans les groupes de A à L.

Sur le même sujet Coupe du monde 2026 : voici le tirage complet des barrages intercontinentaux Lire

La procédure se poursuivra «ensuite avec les chapeaux 2, 3 et 4, dans cet ordre», explique la Fifa.

Equipe de FranceCoupe du monde 2026Football

À suivre aussi

Les Bleues seront opposées à la Tunisie, la Chine et la Pologne lors du 1er tour.
Mondial féminin de handball 2025 : le calendrier complet de l’équipe de France
Sidney Govou sera aux commentaires du match de Ligue des champions entre le PSG et Tottenham diffusé sur Canal+.
«Cela s’est joué de peu» : l'ancien international français Sidney Govou a failli être amputé de la jambe gauche
France - Australie : pourquoi ce match est-il crucial pour les Bleus en vue du Mondial de 2027 ?

Ailleurs sur le web

Dernières actualités