Coupe du monde 2026 : pourquoi l’équipe de France ne pourra pas croiser l’Espagne, l’Argentine et l’Angleterre avant les demi-finales ?

Ce mardi, la Fifa a publié les quatre chapeaux pour le tirage au sort de la Coupe du monde 2026 le 5 décembre ainsi que les modalités. L’équipe de France se retrouve «protégée».

Une bonne nouvelle. Selon ces modalités dévoilées par la Fifa ce mardi soir, l’équipe de France, troisième mondiale et qui se retrouve donc dans le chapeau 1 pour le tirage au sort de la Coupe du monde 2026 du vendredi 5 décembre prochain, à Washington, aura un statut d’équipe «protégée».

En effet, les quatre premières équipes au classement Fifa, l'Espagne, l'Argentine, la France et l'Angleterre, sont toutes placées dans le premier chapeau avec les trois pays hôtes, et elles ne pourront pas se rencontrer avant les demi-finales si elles terminent premières de leurs groupes lors du Mondial, dont le coup d'envoi sera donné le 11 juin.

Le tirage au sort commencera avec les 12 équipes du chapeau 1, parmi lesquelles l'Allemagne, qui a sauvé in extremis son statut de tête de série, toutes réparties dans les groupes de A à L.

La procédure se poursuivra «ensuite avec les chapeaux 2, 3 et 4, dans cet ordre», explique la Fifa.