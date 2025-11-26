«Les gens n’ont pas beaucoup de mémoire» : l’ancien président de la FFF Noël Le Graët regrette de ne pas avoir été invité aux commémorations du 13-Novembre

L’ancien président de la FFF Noël Le Graët a déploré de ne pas avoir été convié aux commémorations du 13-Novembre en marge du match de l’équipe de France contre l’Ukraine en éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Il était l’un des grands absents. Noël Le Graët (83 ans) n’était pas présent, le 13 novembre dernier, dans les tribunes du Parc des Princes à son plus grand regret.

L’ancien président de la FFF n’a en effet pas été invité par l’instance aux commémorations des attentats islamistes, survenus le 13 novembre 2015 à Paris, organisées en marge du match entre l’équipe de France et l’Ukraine en éliminatoires de la Coupe du monde 2026 (4-0).

Contrairement à François Hollande et Bernard Cazeneuve, qui étaient respectivement président de la République et Premier ministre au moment des faits.

«Ce n'est pas très intelligent»

«Je suis étonné et déçu. Je ne sais pas pourquoi ni qui n’a pas voulu m’inviter. Je n’ai eu aucun contact. J’étais pourtant présent le 13 novembre 2015 en tant que président et j’ai fait pas mal de choses, notamment celle de convaincre les joueurs le lendemain d’aller jouer en Angleterre quatre jours plus tard», a regretté Noël Le Graët auprès de L’Equipe.

L’ancien dirigeant a également déploré le manque de reconnaissance. «Je ne veux pas polémiquer pour les victimes mais ce n’est pas très intelligent. Les gens n’ont pas beaucoup de mémoire. J’ai passé douze ans à la Fédération, j’ai suivi pas mal de matchs des Bleus et nommé Didier Deschamps», a-t-il insisté.

Après effectivement près de douze ans passés à la tête de la FFF, Noël Le Graët a quitté son poste de président en février 2013 en raison d’accusations de comportements inappropriés avec des femmes mais aussi d’accusations de harcèlement moral et sexuel envers son ancienne directrice générale Florence Hardouin. La plainte pour harcèlement moral et sexuel a finalement été classée sans suite. Mais ces affaires pourraient être à l’origine de son absence.