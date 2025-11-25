Ligue des champions : compositions probables, arbitre, diffusion TV… Tout savoir sur le match entre l’OM et Newcastle

Avec une seule victoire en quatre matchs, l’OM va jouer une grande partie de son avenir en Ligue des champions, ce mardi (21h), à l'occasion de la venue de Newcastle lors de la 5e journée de la phase de ligue.

Composition probable de l’OM

Rulli - Weah, Pavard, Balerdi, Emerson - Höjbjerg, Vermeeren, O’Riley - Greenwood, Aubameyang, Paixao

Composition probable de Newcastle

Pope - Trippier, Thiaw, Botman, Burn - Guimaraes, Tonali, Joelinton - Barnes, Woltemade, Gordon

Arbitre

Maurizio Mariani sera au sifflet de ce match de la 5e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions entre l’OM et Newcastle. Et l’arbitre italien est connu dans l’hexagone pour avoir officié, il y a trois semaines, le choc perdu par le PSG contre le Bayern Munich au Parc des Princes (1-2). Et ce n’est pas la première fois qu’il dirigera l’OM.

En septembre 2023, il avait été sifflet lors du match de la phase de groupes de la Ligue Europa sur le terrain de l’Ajax Amsterdam (3-3), où Pierre-Emerick Aubameyang avait inscrit un doublé.

Stade

Ce match entre l’OM et Newcastle se jouera sur la pelouse du Vélodrome, où le club marseillais a largement battu l’Ajax Amsterdam (4-0) avant d’être surpris dans les derniers instants par l’Atalanta Bergame (0-1).

Forme

Après sa défaite dans les dernières minutes contre l’Atalanta Bergame (0-1), l’OM a enchaîné deux brillantes victoires en championnat contre Brest (3-0) et à Nice (1-5) pour rester à la 2e place du classement à deux points du PSG.

Seulement 14e de Premier League, Newcastle est moins performant en championnat qu’en Ligue des champions alternant le bon et le moins. Mais les Magpies restent sur un succès de prestige contre Manchester City (2-1).

Situation dans la compétition

Avec une seule victoire, contre l’Ajax Amsterdam (4-0), et trois défaites, face au Real Madrid (2-1), le Sporting Portugal (2-1) et l’Atalanta Bergame (0-1), l’OM pointe seulement à la 25e place avec trois points.

De son côté, Newcastle occupe la 6e place avec trois succès consécutifs contre l’Union Saint-Gilloise (0-4), Benfica (3-0) et l’Athletic Bilbao (2-0) après avoir perdu son premier match contre le FC Barcelone (1-2).

Historique

L’OM et Newcastle vont se retrouver un peu plus de 20 ans après la demi-finale de la Coupe de l’UEFA en 2004. Après un match nul à l’aller en Angleterre (0-0), le club olympien s’est imposé au retour au Vélodrome grâce à un doublé de Didier Drogba. Mais les Marseillais se sont ensuite inclinés en finale contre Valence (2-0).

Diffusion TV

La rencontre entre l’OM et Newcastle sera diffusée, ce mardi, en direct et en exclusivité à partir de 21h sur Canal+ Foot.