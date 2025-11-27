Ligue des champions : Newcastle dénonce «le traitement inacceptable» de ses supporters par la police à Marseille

Le club anglais de Newcastle a dénoncé le traitement subi par ses supporters lors du déplacement, mardi soir, à Marseille pour la 5e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Le club anglais ne garde pas un bon souvenir de son déplacement à Marseille. Au-delà de sa défaite concédée, mardi, sur la pelouse du Vélodrome lors de la 5e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions (2-1), Newcastle a déploré les agissements de la police sur ses supporters, qui ont notamment dû rester près d’une heure dans les tribunes à l’issue de la rencontre pour éviter d’éventuels débordements.

We will be formally raising our concerns with UEFA, Olympique de Marseille and French police in relation to the unacceptable treatment of our supporters by police at Stade Vélodrome following Tuesday’s UEFA Champions League fixture.https://t.co/gnpRRYQhiJ — Newcastle United (@NUFC) November 27, 2025

La formation de Premier League a dénoncé un «traitement inacceptable» des forces de l’ordre qui aurait usé «d’une force excessive et disproportionnée» en utilisant «du gaz poivré, des matraques et des boucliers». «De nombreux supporters ont été agressés sans discernement par les forces de l’ordre», a vivement regretté, dans un communiqué, Newcastle.

Et les Magpies ont fait part de leur intention de «demander à l’UEFA, à l’Olympique de Marseille et aux autorités locales d’enquêter officiellement sur cette affaire afin de tirer les leçons de cet incident et d’éviter que ce comportement ne se reproduise».

Face à ces accusations de violences, la Préfecture de police des Bouches-du-Rhône a rappelé, auprès de La Provence, que la sécurisation de la rencontre «a été préparée bien en amont, en lien avec l’UEFA et les clubs». Elle a également indiqué que le «dispositif a été communiqué, discuté et validé par le club de Newcastle et l’UEFA», assurant que «la police a eu une attitude bienveillante tout au long du dispositif.»

La Préfecture de police a tout de même concédé qu’«un mouvement de foule a nécessité une intervention des CRS et l’un d’eux a fait usage de manière très ponctuelle d’une gazeuse ce qui a incommodé pendant quelques minutes une vingtaine de supporters». Mais «hormis cet événement, il n’y a pas eu de recours à la force et le dispositif s’est bien déroulé. Aucun blessé et aucune plainte rapportée suite à cet événement», a-t-elle conclu.