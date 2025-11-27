Ligue des champions : qui sont les joueurs français à avoir inscrit un quadruplé dans la compétition ?

Auteur d'un quadruplé, mercredi soir, lors de la victoire du Real Madrid contre l'Olympiakos (3-4), Kylian Mbappé est devenu le 5e joueur français à réaliser cette performance en Ligue des champions.

Il est entré dans un cercle très fermé. Comme très souvent depuis le début de la saison, Kylian Mbappé a encore été déterminant, mercredi soir, lors de la victoire arrachée par le Real Madrid sur la pelouse de l’Olympiakos en Ligue des champions (3-4). Alors que les hommes de Xabi Alonso se sont rapidement retrouvés menés au score, l’attaquant français a inscrit un quadruplé, dont un triplé en sept minutes en première période, pour permettre au club espagnol de renverser la formation grecque et de renouer avec le succès après trois matchs sans victoires (1 nul, 2 défaites).

Et le capitaine de l’équipe de France est devenu le 5e joueur français à réaliser une telle performance dans la plus prestigieuse des Coupes d’Europes. Il a imité Olivier Giroud, qui avait inscrit les quatre buts de Chelsea lors du large succès contre le FC Séville en décembre 2020 (4-0), ainsi que Bafétimbi Gomis, qui avait participé au festival offensif de Lyon avec un quadruplé contre le Dinamo Zagreb en décembre 2011 (7-1).

Avant eux, Lucien Cossou avait également brillé avec l’AS Monaco en Coupe des clubs champions, trouvant le chemin des filets à quatre reprises face à l’AEK Athènes en 1963 (7-2). Tout comme Just Fontaine avec le Stade de Reims contre le club nord-irlandais de Ards en 1958 (1-4). Une prouesse qui n’est pas donnée à tout le monde.