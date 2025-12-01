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Coupe de France 2025 : voici toutes les affiches des 32es de finale

Les 32es de finale de la Coupe de France se joueront les 19, 20 et 21 décembre. Les 32es de finale de la Coupe de France se joueront les 19, 20 et 21 décembre. [FEP / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Tenant du titre, le PSG sera opposé à Vendée Fontenay en 32e de finale de la Coupe de France, alors que l’OM affrontera Bourg-en-Bresse et Lyon jouera contre Saint-Cyr. La seule affiche entre clubs de Ligue 1 opposera Auxerre à Monaco. Les rencontres se joueront les 19, 20 et 21 décembre.

Les matchs des 32es de finale de la Coupe de France

Auxerre (L1)-Monaco (L1)
Strasbourg (L1)-Dunkerque (L2)
Nice (L1)-Saint-Étienne (L2)
Le Havre (L1)-Amiens (L2)
Bourg-en-Bresse (N)-Marseille (L1)
Concarneau (N)-Nantes (L1)

Feignies-Aulnoye (N2)-Lens (L1)
Saint-Maur (N2)-Lille (L1)
Avranches (N2)-Brest (L1)
Biesheim (N2)-Metz (L1)
Les Herbiers (N2)-Angers (L1)
Vendée Fontenay (N3)-PSG (L1)
Les Sables VF (N3)-Rennes (L1)
Lyon La Duchère (N3)-Toulouse (L1)
Saint-Cyr (R1)-Lyon (L1)
Raon-L’Étape (R1)-Paris FC (L1)
Lorient (L1)-AS Le Gosier (R1)
Guingamp (L2)-Laval (L2)
Grenoble (L2)-Nancy (L2)
Canet RFC (N3)-Montpellier (L2)
Croix (N3)-Reims (L2)
Pontivy (N3)-Bastia (L2)
Marcq-en-Barœul (R1)-Troyes (L2)
Périgny (R1)-Le Mans (L2)
Le Puy (N)-Bordeaux (N2)
Orléans (N)-Dieppe (N2)
Béthune (R1)-Sochaux (N)
Mérignac (R1)-Istres (N2)
Bayeux (R1)-Blois (N2)
Freyming (R2)-Chantilly (N2)
Bassin d’Arcachon (N3)-Hauts Lyonnais (N3)
Montreuil (R1) ou Granville (N2)-Chauvigny (N3)

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