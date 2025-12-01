Coupe de France 2025 : voici toutes les affiches des 32es de finale

Tenant du titre, le PSG sera opposé à Vendée Fontenay en 32e de finale de la Coupe de France, alors que l’OM affrontera Bourg-en-Bresse et Lyon jouera contre Saint-Cyr. La seule affiche entre clubs de Ligue 1 opposera Auxerre à Monaco. Les rencontres se joueront les 19, 20 et 21 décembre.

Les matchs des 32es de finale de la Coupe de France

Auxerre (L1)-Monaco (L1)

Strasbourg (L1)-Dunkerque (L2)

Nice (L1)-Saint-Étienne (L2)

Le Havre (L1)-Amiens (L2)

Bourg-en-Bresse (N)-Marseille (L1)

Concarneau (N)-Nantes (L1)

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Feignies-Aulnoye (N2)-Lens (L1)

Saint-Maur (N2)-Lille (L1)

Avranches (N2)-Brest (L1)

Biesheim (N2)-Metz (L1)

Les Herbiers (N2)-Angers (L1)

Vendée Fontenay (N3)-PSG (L1)

Les Sables VF (N3)-Rennes (L1)

Lyon La Duchère (N3)-Toulouse (L1)

Saint-Cyr (R1)-Lyon (L1)

Raon-L’Étape (R1)-Paris FC (L1)

Lorient (L1)-AS Le Gosier (R1)

Guingamp (L2)-Laval (L2)

Grenoble (L2)-Nancy (L2)

Canet RFC (N3)-Montpellier (L2)

Croix (N3)-Reims (L2)

Pontivy (N3)-Bastia (L2)

Marcq-en-Barœul (R1)-Troyes (L2)

Périgny (R1)-Le Mans (L2)

Le Puy (N)-Bordeaux (N2)

Orléans (N)-Dieppe (N2)

Béthune (R1)-Sochaux (N)

Mérignac (R1)-Istres (N2)

Bayeux (R1)-Blois (N2)

Freyming (R2)-Chantilly (N2)

Bassin d’Arcachon (N3)-Hauts Lyonnais (N3)

Montreuil (R1) ou Granville (N2)-Chauvigny (N3)