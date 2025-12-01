Tennis : un ancien double vainqueur de Roland-Garros décède à l’âge de 92 ans

Nicola Pietrangeli, double vainqueur de Roland-Garros en 1959 et 1960 et premier joueur italien à avoir remporté un titre du Grand Chelem, est décédé, ce lundi, à l’âge de 92 ans.

La disparition d’une légende du tennis. Grand spécialiste de la terre battue, Nicola Pietrangeli est décédé, ce lundi, à l’âge de 92 ans. «Le tennis italien pleure son icône. Seul Italien à faire partie du Hall of Fame du tennis mondial, Nicola Pietrangeli est mort à l’âge de 92 ans», a écrit la Fédération italienne sur les réseaux sociaux. Considéré comme le meilleur joueur italien de l’histoire, avant l’éclosion de Jannik Sinner, il a marqué l’histoire de son sport dans son pays, remportant Roland-Garros à deux reprises en 1959 et 1960 et devenant le premier joueur italien à avoir remporté un titre du Grand Chelem.

Il tennis italiano piange la sua icona.



È morto a 92 anni Nicola Pietrangeli, unico tennista italiano inserito nella Hall of Fame del tennis mondiale. pic.twitter.com/aiLiJVCIjz — FITP (@federtennis) December 1, 2025

Il a également disputé deux autres finales sur l’ocre parisienne, mais il s’est incliné contre l’Espagnol Manuel Santana en 1961 et 1964. Au total, Nicola Pietrangeli a décroché 48 titres en simple, dont trois éditions de l’Open de Monte-Carlo (1961, 1967, 1968) ainsi que deux éditions des Internationaux d'Italie (1957, 1961). Il détient également le record de matchs de Coupe Davis disputés avec 164 rencontres, simples et doubles compris, pour un total de 120 victoires.

Et s’il n’a jamais soulevé le prestigieux Saladier d’argent comme joueur, échouant en finale en 1960 et 1961 à chaque fois face à l’Australie, il était le capitaine de l’Italie lors de son premier sacre en 1976. L’un des courts les plus iconiques du Foro Italico, où a lieu en mai chaque année le Masters 1000 et le WTA 1000 de Rome, porte également son nom depuis 2006.

Et à l’annonce de son décès, plusieurs hommages lui ont été rendus de Rafael Nadal à Fabio Fognini en passant par Gilles Moretton. Le président de la FFT a décrit Nicola Pietrangeli comme «un grand monsieur» qui «incarnait une grande classe sur les courts».