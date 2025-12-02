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«Ça ressemble à une équipe de pé…» : un entraîneur brésilien s’excuse après avoir tenu des propos homophobes

Abel Braga a été nommé à la tête de l’Internacional Porto Alegre qui lutte pour son maintien. Abel Braga a été nommé à la tête de l’Internacional Porto Alegre qui lutte pour son maintien. [REUTERS]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

L’entraîneur brésilien Abel Braga a présenté ses excuses après avoir tenu des propos homophobes lors de sa conférence de presse de présentation comme entraîneur de l’Internacional Porto Alegre.

Son retour a été marqué par un dérapage. Nommé pour la 8e fois de sa carrière à la tête de l’Internacional Porto Alegre, Abel Braga (73 ans) a suscité une vive polémique, ce week-end, pour avoir tenu des propos homophobes lors de sa conférence de presse de présentation. L’entraîneur brésilien avait notamment critiqué des maillots récemment portés par l’équipe.

Des maillots roses au cœur de la polémique

«J’ai dit : ‘Je ne veux pas que mon équipe s’entraîne avec des maillots roses, ça ressemble à une équipe de pé…», avait déclaré l’ancien coach de l’OM (2000). Des propos qui ont provoqué une importante controverse. D’autant que cette tenue avait été portée à l’occasion d’«Octobre rose», le mois de sensibilisation au cancer du sein.

Dans un premier temps, Abel Braga a tenté de préciser sa pensée, expliquant avoir voulu «détendre» l’atmosphère et marquer sa volonté d’avoir «des hommes forts», alors que le club lutte pour le maintien. Avant de faire finalement machine arrière et de présenter ses excuses.

«J’admets que je n’ai pas fait un bon commentaire à propos de la couleur rose lors de ma conférence de presse. Avant que cela ne prenne plus de proportions, je présente mes excuses. Les couleurs ne définissent pas les genres. Ce qui définit, c’est le caractère», a-t-il écrit sur son compte Instagram.

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Vainqueur de la Copa Libertadores avec Porto Alegre en 2006, Abel Braga a succédé à l’Argentin Ramon Diaz, qui a été limogé après la déroute contre Vasco de Gama (5-1), avec pour mission de sauver l’Internacional, premier relégable avant les deux dernières journées contre Sao Paulo (8e) et Bragantino (12e).

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