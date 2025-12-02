Formule 1 : qui sont les personnes autorisées à voir Michael Schumacher ?

Seule une dizaine de personnes serait autorisées à voir Michael Schumacher, dont l’état de santé reste tenu secret depuis son terrible accident de ski survenu à Méribel en décembre 2013.

Un cercle très restreint. Bientôt douze ans après son terrible accident de ski survenu à Méribel en décembre 2013, l’état de santé de Michael Schumacher est gardé secret par sa famille pour préserver son intimidé. Le septuple champion du monde de Formule 1 vit dans la plus grande des confidentialités dans la résidence familiale de Gland (Suisse), où seule une dizaine de personnes serait autorisées à lui rendre visite.

Alors que la famille a été victime d’une tentative d’extorsion par trois hommes, dont l’ancien garde du corps de Michael Schumacher, qui avaient menacé de publier des données sensibles, la sécurité autour de l’ancien pilote Ferrari a été sensiblement renforcée.

En effet, seulement neuf personnes pourraient voir le «Baron Rouge» et bénéficieraient d’un accès complet, selon Bild cité par le média belge 7 sur 7. Il y a évidemment sa femme Corinna, son fils Mick, qui est également pilote, sa fille Gina-Maria, qui s’est récemment mariée, ainsi que Sabine Kehm, qui est la porte-parole de la famille depuis de nombreuses années.

Les cinq autres sont des personnalités de la Formule 1, qui ont côtoyé Michael Schumacher durant sa carrière, avec Jean Todt, ancien directeur emblématique de l’écurie Ferrari et ami très proche de la famille, Ross Brawn, ancien directeur technique, mais aussi les anciens pilotes Gerhard Berger, Luca Badoer et Felipe Massa. Tous les trois ont été coéquipiers de Michael Schumacher et seraient dignes de confiance.