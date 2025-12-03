Coupe de France : voici où se jouera le match entre Fontenay Foot et le PSG

Double tenant du titre, le PSG sera opposé au club vendéen de Fontenay Foot (National 3), le 20 décembre prochain, en 32e de finale de la Coupe de France.

La fête promet d’être belle. La magie de la Coupe de France a réservé un très beau cadeau de Noël avant l’heure à la formation vendéenne de Fontenay Foot. Le club amateur, qui évolue en National 3, affrontera le PSG, le 20 décembre prochain, en 32e de finale. Mais le VFF (Vendée Fontenay Foot) ne pourra pas recevoir le double tenant du titre sur sa pelouse du stade Emmanuel-Murzeau. L’enceinte de Fontenay (5.000 places) n’est pas homologuée pour accueillir le dernier vainqueur de la Ligue des champions.

Alors que plusieurs solutions ont été envisagées, la rencontre se jouera finalement à la Beaujoire. «Un moment historique pour tout le club et une soirée qui s'annonce magique dans un stade mythique», a posté le club vendéen sur les réseaux sociaux en officialisant la bonne nouvelle. Doté de 35.000 places, l’habituel antre du FC Nantes a toujours été l’option prioritaire pour les dirigeants vendéens, mais un terrain d’entente a été long à trouver en raison du prix de la location. Les hommes de Luis Enrique retrouveront ainsi une pelouse sur laquelle ils se sont imposés en août dernier lors de la 1ère journée de championnat grâce à un but de Vitinha (0-1).

Trois jours avant ce rendez-vous, le dernier d’une année particulièrement riche et couronnée de succès, Marquinhos et ses coéquipiers seront à Doha (Qatar) pour disputer la finale de la Coupe Intercontinentale contre Flamengo, Cruz Azul ou Pyramids. Avec l’objectif de décrocher un 6e et denier titre en 2025.