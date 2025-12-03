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Football : PSG, Real Madrid, Barcelone… Voici les clubs qui ont vendu le plus de maillots dans le monde en 2025

Le Real Madrid est le club qui vend le plus de maillots dans le monde. Le Real Madrid est le club qui vend le plus de maillots dans le monde. [Xinhua / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le Real Madrid est le club qui a vendu le plus de maillots de son équipe dans le monde en 2025 devant le FC Barcelone et le PSG.

Une domination espagnole. Le Real Madrid et le FC Barcelone sont les deux clubs qui ont vendu le plus de maillots dans le monde en 2025, selon une étude de l’agence Euromericas Sport Marketing. Même s’il est toujours compliqué de bénéficier de chiffres précis, les équipementiers et les clubs communiquant que très peu sur le sujet, le club madrilène aurait vendu pas moins de 3,133 millions de maillots au cours de l’année et devance son rival catalan, qui aurait écoulé 2,94 millions de maillots.

Le top 3 est complété par… le PSG. Vainqueur de la première Ligue des champions de son histoire en mai et de plus en plus populaire à travers le monde, le club français aurait vendu 2,57 millions de maillots depuis le début de l’année. Le Bayern Munich arrive juste derrière (2,37 millions de maillots vendus), alors que l’Inter Miami pointe à la 5e place de ce classement avec 2,16 millions de maillots vendus grâce notamment à la présence de Lionel Messi dans son effectif.

Le reste du classement est composé de Boca Juniors (1,93 million de maillots), Manchester United (1,85 million de maillots), Flamengo (1,67 million de maillots), Chelsea (1,42 million de maillots) et le club d’Al-Nassr où évolue Cristiano Ronaldo (1,2 million de maillots).

Chez les joueurs, le prodige espagnol Lamine Yamal est le plus plébiscité avec 1,315 million de maillots vendus juste devant Lionel Messi (1,278 million de maillots vendus) et son coéquipier Robert Lewandowski (1,11 million de maillots vendus).

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Kylian Mbappé figure au pied du podium (1,02 million de maillots vendu) et précède son coéquipier Vinicius Jr (992.000 de maillots vendus). Cristiano Ronaldo pointe lui à la 7e place avec 925.000 maillots vendus, soit quasiment les trois quarts des maillots d’Al-Nassr écoulés sur l’année.

Le top 10 des maillots vendus

1. Real Madrid : 3,13 millions de maillots vendus
2. FC Barcelone : 2,94 millions de maillots vendus 
3. PSG : 2,56 millions de maillots vendus
4. Bayern Munich : 2,37 millions de maillots vendus
5. Inter Miami : 2,16 millions de maillots vendus
6. Boca Juniors : 1,93 million de maillots vendus
7. Manchester United : 1,85 million de maillots vendus
8. Flamengo : 1,67 million de maillots vendus
9. Chelsea : 1,42 million de maillots vendus
10. Al-Nassr : 1,2 million de maillots vendus

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