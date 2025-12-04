Formule 1 : la magnifique bande-annonce de Canal+ pour le dernier Grand Prix de la saison à Abou Dhabi (vidéo)

Le dernier Grand Prix de la saison de Formule 1 a lieu, ce dimanche, à Abou Dhabi, où Lando Norris, Max Verstappen et Oscar Piastri seront à la lutte pour décrocher le titre de champion du monde.

La saison de Formule 1 va livrer son verdict. Et le suspense promet d’être à son paroxysme. Le dernier Grand Prix à Abou Dhabi sera le théâtre, dimanche, d’une lutte intense pour le titre de champion du monde des pilotes. Et pour l’occasion, Canal+, qui diffusera la course à partir de 14h, a concocté une magnifique bande-annonce version «Stars Wars» avec en fond la musique de la célèbre saga.

Que la Force soit avec eux ✨



Rendez-vous au dernier virage du #AbuDhabiGP, dimanche à 14H00 sur CANAL+

«Que la force soit avec eux», a posté le diffuseur officiel de la F1 en France pour accompagner son teaser qui a fait forte impression dans le paddock. «Tout le monde en parle dans le paddock. Dès qu'on va quelque part, tout le monde parle de la bande annonce de Canal+. Même moi, ça m'a donné des frissons», a confié le Français Pierre Gasly au micro de la chaîne.

Et de la force, les trois pilotes vont en avoir besoin pour décrocher cette couronne mondiale tant convoitée. Avant ce rendez-vous crucial sur le tracé de Yas Marina, Lando Norris a son destin entre les mains. En tête avec 12 points d’avance, le Britannique sera sacré s’il termine au moins sur le podium.

D’autres scénarios pourraient également lui permettre d’être titré pour la première fois de sa carrière. Mais Max Verstappen, lancé à la poursuite de son 5e titre consécutif, et Oscar Piastri entendent bien jouer leur chance à fond.

Rendez-vous dimanche pour un Grand Prix qui pourrait marquer l’histoire de la Formule 1. Comme il y a quatre ans lorsque Max Verstappen avait ravi le titre à Lewis Hamilton dans le dernier tour sur ce même tracé.