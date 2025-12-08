Ligue des champions : compositions probables, arbitre, diffusion TV… Tout savoir sur le match entre Monaco et Galatasaray

Dans une situation inconfortable au classement, avec seulement six points, Monaco reçoit Galatasaray, ce mardi soir (21h), lors de la 6e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Composition probable de Monaco

Hradecky - Vanderson, Teze, Salisu, Caio Henrique - Zakaria, Camara - Akliouche, Minamino, Golovin - Balogun

Composition probable de Galatasaray

Cakir - Sallai, Sanchez, Bardakci, Jakobs - Sara, Torreira - Sané, Gündogan, B.A. Yilmaz - Osimhen

Arbitre

Âgé de 42 ans, Danny Makkelie sera au sifflet pour cette rencontre entre Monaco et Galatasaray. L’arbitre néerlandais, qui officie en Eredivisie (1ère division du championnat des Pays-Bas) depuis quinze ans, dispose d’une solide expérience avec plus de 750 matchs à son actif, dont 55 rencontres en Ligue des champions. Mais il n’a encore jamais dirigé ni Monaco, ni Galatasaray dans la plus prestigieuse des Coupes d’Europe.

Stade

Ce match entre Monaco et Galatasaray se jouera sur la pelouse du stade Louis II, où le club de la principauté a accroché Manchester City (2-2) et Tottenham (0-0), cette saison, dans la compétition.

Forme

Monaco alterne le bon et le beaucoup moins bon depuis le début de la saison, en Ligue des champions comme en championnat. Les joueurs de Sébastien Pocognoli, qui a succédé à Adi Hütter sur le banc monégasque, n’ont remporté que deux de leurs sept derniers matchs toutes compétitions confondues (4 défaites, 1 nul) et restent sur une défaite à Brest (1-0). De son côté, Galatasaray, en tête du championnat de Turquie, a renoué avec le succès contre Samsunspor et repris sa marche en avant après sa défaite à domicile contre l’Union Saint-Gilloise (0-1) et le match nul face à Fenerbahce en championnat (1-1).

Situation dans la compétition

Avec une seule victoire en cinq matchs et six points, Monaco occupe seulement la 23e place du classement et doit impérativement s’imposer pour croire à la qualification pour les barrages. Avec neuf points (3 victoires, 2 défaites), Galatasaray pointe à la 14e place mais le club turc n’a qu’un point de retard sur le top 8, directement qualificatif pour les 8es de finale.

Historique

Monaco et Galatasaray vont s’affronter pour la 7e fois de leur histoire en Ligue des champions, la première fois depuis 2000. Et le bilan est favorable au club de la principauté avec trois succès contre deux victoires pour le club turc et un match nul.

Diffusion

La rencontre entre Monaco et Galatasaray sera à suivre, ce mardi, en direct et en intégralité à partir de 21h sur Canal+ Sport.