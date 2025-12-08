Ligue des champions : voici l’arbitre bien connu du PSG pour le déplacement sur la pelouse de l’Athletic Bilbao

L’arbitre allemand Daniel Siebert a été désigné pour diriger le match de la 6e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions du PSG, mercredi soir (21h), sur la pelouse de l’Athletic Bilbao.

Une vieille connaissance pour Paris. Daniel Siebert sera au sifflet, mercredi soir, pour diriger la rencontre de la 6e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions entre l’Athletic Bilbao et le PSG. Et l’arbitre allemand (41 ans), qui officie en Bundesliga depuis septembre 2012 (192 matchs), est bien connu du club parisien, qu’il a déjà arbitré à trois reprises dans la plus prestigieuse des Coupes d’Europe. Pour autant de victoires.

La qualification directe en ligne de mire

La dernière remonte à pas plus tard que la saison dernière au Parc des Princes. Sous les ordres de Daniel Siebert, les hommes de Luis Enrique étaient venus à bout de Gérone, en septembre 2024, grâce à un but inscrit dans les dernières minutes par Nuno Mendes (1-0). Avant ce succès, les Parisiens avaient surclassé le Club Bruges en octobre 2019 (0-5) et puis battu le Maccabi Haïfa en septembre 2022 (1-3) avec l’officiel allemand au sifflet.

Autant dire qu'il réussit plutôt bien au PSG, et un peu moins à Bilbao. Le club basque s’est lourdement incliné, en mai dernier, contre Manchester United en demi-finale retour de la Ligue Europa (1-4) pour son seul match arbitré par Daniel Siebert.

Et en cas de nouvelle victoire sur la pelouse de Bilbao, les coéquipiers de Marquinhos, qui occupent la 2e place du classement avec 12 points (4 victoires, 1 défaite), feront un grand pas vers la qualification directe pour les 8es de finale avant les deux derniers matchs contre le Sporting Portugal (20 janvier) et Newcastle (28 janvier).