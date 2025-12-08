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«Votre arbitrage est pitoyable» : le Real Madrid remonté contre les arbitres après la défaite contre le Celta Vigo

Le Real Madrid a terminé la rencontre face au Celta Vigo à neuf contre 11. Le Real Madrid a terminé la rencontre face au Celta Vigo à neuf contre 11. [SUSA / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Réduit à neuf, le Real Madrid s’est emporté contre le corps arbitral après la défaite concédée, dimanche soir, sur sa pelouse contre le Celta Vigo en Liga (0-2).

Rien ne va plus au Real Madrid. Le club espagnol a sombré dans la crise, dimanche soir, après la défaite concédée sur sa pelouse contre le Celta Vigo en Liga (0-2). Impuissants pendant 90 minutes, les coéquipiers de Kylian Mbappé n’ont jamais su trouver la faille dans la défense de leurs adversaires et ont surtout terminé la rencontre à 9 contre 11.

«Tu es lamentable»

Peu après l’heure de jeu, Fran Garcia a été expulsé après avoir reçu un 2e carton jaune, tout comme Alvaro Carreras qui a écopé d’un avertissement avant d’être directement exclu pour s’en être pris verbalement à l’arbitre Alejandro Quintero. «Tu es lamentable», aurait lancé le défenseur en direction de l’officiel, selon la presse espagnole.

Dans la foulée, le Brésilien Endrick, présent sur le banc des remplaçants, a lui aussi reçu un carton rouge pour avoir «crié sur le 4e arbitre». Preuve de la tension et de l’agacement grandissants dans les rangs madrilènes. D’autant qu’au coup de sifflet final, la tension est loin d’être retombée. Dans le tunnel menant aux vestiaires, l’arbitre a été ciblé par Davi Carvajal, blessé mais présent sur le bord du terrain pendant la rencontre.

«J’ai reconnu le joueur, M. Daniel Carvajal Ramos, en civil et non en tenue de sport, qui s'est adressé à moi en ces termes : ‘Votre arbitrage est pitoyable, et après vous, vous pleurez en conférence de presse’», a-t-il indiqué dans son rapport d’après-match.

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Et ce revers, qui a relégué le Real Madrid à quatre points du FC Barcelone en tête du classement, fragilise un peu la position de Xabi Alonso, contesté par une partie du vestiaire. Une réaction est désormais attendue dès mercredi lors de la venue de Manchester City en Ligue des champions. Une nouvelle contre-performance face aux hommes de Pep Guardiola pourrait être lourde de conséquences.

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