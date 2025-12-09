Formule 1 : voici le nouveau numéro de Lando Norris pour la saison 2026

Sacré champion du monde de Formule 1, le Britannique Lando Norris va arborer un nouveau numéro sur sa monoplace la saison prochaine.

Il va délaisser son emblématique numéro 4. Sacré champion du monde de Formule 1 pour la première fois de sa carrière, à l’issue du dernier Grand Prix de la saison à Abou Dhabi, Lando Norris (26 ans) va arborer un nouveau numéro sur sa monoplace la saison prochaine. Le Britannique a choisi de remplacer son numéro 4, qui l’accompagne depuis ses débuts dans la catégorie reine du sport automobile, par le numéro 1. Un privilège uniquement réservé au champion du monde en titre, mais qui n’est en tout cas une obligation.

🚨 Lando Norris passe du n°4 au n°1 !

Le champion du monde a annoncé au micro de SkySports qu'il changerait de numéro l'an prochain car "c'est la tradition".

Vous validez ? 😍 #F1#AbuDhabiGPpic.twitter.com/jqvTxL6dPM — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) December 8, 2025

Couronnée à sept reprises, Lewis Hamilton a, par exemple, toujours conservé son numéro 44, au contraire de Max Verstappen, qui avait laissé son numéro 33 pour le numéro 1. «C’est une tradition. Ça existe pour une bonne raison», a indiqué, à Sky Sports, pour justifier son choix. Pour le pilote McLaren, c’est également une manière de rendre hommage à tous ceux qui travaillent pour l’écurie, également sacrée championne du monde des constructeurs.

«Toutes les personnes qui travaillent pour McLaren ou sur ma voiture, pourront le porter avec fierté. C’est pour que tous mes mécaniciens, mes ingénieurs, chaque personne qui fait partie de McLaren, puissent également être reconnue. Ce n’est donc pas seulement pour moi mais pour eux également. C’est leur fierté. Sachant qu’ils ont travaillé dur et qu’ils se sont beaucoup investis, ils ont aussi le droit au numéro 1», a-t-il ajouté.

Et Lando Norris devrait afficher son tout nouveau numéro 1 lors des essais hivernaux et surtout lors du début de la saison en Australie (8 mars).