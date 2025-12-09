Ligue des champions : pourquoi Ousmane Dembélé, Lucas Chevalier et Lucas Hernandez vont-ils manquer le match du PSG contre l’Athletic Bilbao ?

Le PSG sera privé d’Ousmane Dembélé, Lucas Chevalier et Lucas Hernandez pour le déplacement, mercredi soir (21h), sur la pelouse de l’Athletic Bilbao pour la 6e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Nouveau coup dur pour le PSG et Ousmane Dembélé. En déplacement, mercredi soir, sur la pelouse de l’Athletic Bilbao pour la 6e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, le club de la capitale sera privé de l’attaquant français. Victime de plusieurs pépins physiques depuis le début de la saison, le numéro 10 parisien est malade et ne figure pas dans le groupe concocté par Luis Enrique.

Cette saison, le champion du monde 2018 a déjà manqué les matchs contre l’Atalanta Bergame (4-0) puis le FC Barcelone (1-2) et n’a joué que 63 minutes au total face au Bayer Leverkusen (2-7), le Bayern Munich (1-2) et Tottenham (5-3). Et l’ancien joueur du Barça n'est pas le seul absent pour affronter le club basque.

Touché à la cheville lors de la défaite à Monaco et déjà forfait contre Rennes, Lucas Chevalier ne sera également pas du voyage en Espagne, où il devrait être une nouvelle fois remplacé par le gardien russe Matveï Safonov, qui connaîtra sa première titularisation de la saison en Ligue des champions. Lucas Hernandez est également absent.

Expulsé en fin de match contre Tottenham pour un coup de coude dans le visage de Xavi Simons, le défenseur français est suspendu. Il manquera également les deux derniers matchs face au Sporting Portugal et Newcastle après avoir écopé de trois matchs de suspension.

Du côté des bonnes nouvelles, le PSG enregistre le retour de Désiré Doué. Blessé à la cuisse droite depuis fin octobre, il a manqué les sept derniers matchs du club parisien. Nuno Mendes est lui aussi présent.