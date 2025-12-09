Ligue des champions : un arbitre français au sifflet pour le choc entre le Real Madrid et Manchester City

L’arbitre français Clément Turpin a été désigné pour diriger le choc de la 6e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, mercredi soir, entre le Real Madrid et Manchester City sur la pelouse du Bernabeu.

Sa prestation sera au cœur de toutes les attentions. Clément Turpin (43 ans) sera au sifflet, mercredi soir, pour le choc de la 6e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, mercredi soir, entre le Real Madrid et Manchester City sur la pelouse du Bernabeu. L’arbitre français fera son retour à la compétition après sa prestation controversée lors de la rencontre opposant Monaco au PSG fin novembre.

57 matchs de Ligue des champions à son actif

En début de match, Lamina Camara s’était rendu coupable d’un violent tacle sur la cheville du gardien parisien Lucas Chevalier. Malgré ce geste non maitrisé, Clément Turpin, qui n’avait pas été appelé par la VAR, n’avait sanctionné le milieu de terrain monégasque que d’un carton jaune, suscitant de vives réactions.

S’il ne fait pas toujours l’unanimité et certaines de ses décisions sont souvent commentées, il fait partie des arbitres les plus expérimentés en Europe avec plus de 650 matchs toutes compétitions confondues à son actif, dont 57 en Ligue des champions. Cette saison, il a déjà dirigé les rencontres entre Galatasaray et Liverpool (1-0) puis entre l’Olympiakos et le PSV Eindhoven (1-1).

Et Clément Turpin, qui recroisera notamment la route de Kylian Mbappé et Rayan Cherki, a déjà arbitré les deux clubs, la saison dernière, en barrages aller. Le Real Madrid avait renversé Manchester City sur la pelouse de l’Etihad Stadium (2-3) avant de valider sa qualification au match retour (3-1).

Avec Clément Turpin au sifflet, le club espagnol ne s’est d’ailleurs jamais incliné dans la plus prestigieuse des Coupes d’Europe avec huit victoires pour un seul match nul.