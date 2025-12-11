Tennis : un Français suspendu pour vingt ans dans une énorme affaire de corruption

Le Français Quentin Folliot a été suspendu vingt ans par l’Agence internationale pour l'intégrité du tennis (ITIA) ce jeudi, après avoir été reconnu coupable de 27 infractions au Programme anti-corruption du tennis.

Une sanction rare chez les tennismen. Dans un communiqué publié ce jeudi, l'Agence internationale pour l'intégrité du tennis a révélé que le Français Quentin Folliot a été suspendu pour une période de 20 ans, condamné à une amende de 70.000 dollars (59.747 euros) et contraint de rembourser des paiements illicites de 44.000 dollars (37.555 euros) après avoir commis 27 infractions au programme anti-corruption du tennis.

French tennis player Quentin Folliot has been suspended for 20 years following 27 breaches of the Tennis Anti-Corruption Program.https://t.co/MqgnJkzYzEpic.twitter.com/gcnePIV3I9 — International Tennis Integrity Agency (@itia_tennis) December 11, 2025

D’après l’enquête de l'ITIA, le joueur de 26 ans était une figure centrale d'un réseau de joueurs opérant pour le compte d'un syndicat de trucage de matchs. Il est d'ailleurs le sixième joueur à être sanctionné après Jaimee Floy Angele, Paul Valsecchi, Luc Fomba, Lucas Bouquet et Enzo Rimoli.

Preuves détruites, trucage de résultat…

L’ancien 488e rang mondial en août 2022 avait été suspendu à titre provisoire depuis le 17 mai 2024. Il avait nié les 30 accusations liées à 11 matchs de tennis disputés entre 2022 et 2024, dont huit auxquels il a participé. Lors de l'audience qui a eu lieu les 20 et 21 octobre derniers, 27 des 30 chefs d'accusation, concernant 10 des 11 matchs, ont finalement été retenus. Trois chefs d'accusation ont été rejetés.

Les accusations portent sur le trucage de résultat, réception d’argent pour ne pas donner le meilleur de lui-même à des fins de paris, d’avoir proposé de l’argent à d'autres joueurs pour truquer des matches, d'avoir fourni des informations privilégiées, d'avoir conspiré pour corrompre, de ne pas avoir coopéré avec une enquête de l'ITIA et d'avoir détruit des preuves.