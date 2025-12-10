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«Ce n’est pas juste» : la numéro 1 mondiale de tennis s’oppose à la participation de femmes transgenres à des compétitions féminines

Aryna Sabalenka estime que cela ne serait pas «juste» de jouer contre des femmes transgenres. Aryna Sabalenka estime que cela ne serait pas «juste» de jouer contre des femmes transgenres. [SUSA / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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La numéro 1 mondiale de tennis Aryna Sabalenka s’est fermement opposée à la participation de femmes transgenres à des compétitions féminines.

Une position ferme. Alors qu’elle doit affronter l’Australien Nick Kygios, le 28 décembre prochain, dans un match d’exhibition baptisé «la bataille des sexes», Aryna Sabalenka (27 ans) s’est opposée à la participation de femmes transgenres à des compétitions féminines. Dans le tennis mais aussi dans le sport d’une manière générale.

«Je n’ai rien contre elles. Mais j’ai l’impression qu’elles ont encore un énorme avantage sur les femmes et je pense qu’il n’est pas juste que les femmes affrontent en réalité des hommes biologiques», a déclaré la numéro 1 mondiale de tennis lors d’un entretien accordé au journaliste britannique Piers Morgan.

«Ce n’est pas juste. Une femme a travaillé toute sa vie pour atteindre ses limites, et ensuite elle doit affronter un homme, qui est biologiquement beaucoup plus fort. Je ne suis pas d’accord avec ce genre de chose dans le sport», a ajouté la Biélorusse. Et son avis a été partagé par Nick Kyrgios. «Je pense qu'elle a tout à fait raison», a déclaré l’Australien.

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Les femmes transgenres sont autorisées à participer aux compétitions du circuit WTA sous certaines conditions, rappelées par L’Equipe. Elles doivent avoir déclaré leur genre féminin depuis au moins quatre ans et abaissé leur taux de testostérone, mais aussi accepter les procédures de contrôle. Ces conditions peuvent toutefois être modifiées au cas par cas pour le responsable médical de la WTA.

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