Mondial féminin de handball 2025 : l'équipe de France s'incline en demi-finale face à l'Allemagne (29-23)

L'équipe de France s'est inclinée en demi-finale du Mondial féminin de handball 2025 face à l'Allemagne ce vendredi soir (29-23). Une déception pour les Bleues, largement favorites avant la rencontre.

Une prestation décevante. Pourtant largement favorite avant la rencontre, l'équipe de France n'a pas su trouver les clés pour venir à bout de l'Allemagne ce vendredi soir. Les Bleues se sont inclinées sur le score de 29-23.

Une défaite méritée tant l'Allemagne a semblé tenir la rencontre tout au long des 60 minutes de jeu. En effet, malgré une belle entame de match qui a permis à la France de dominer les premières minutes, les Allemandes n'ont plus jamais été derrière au score après avoir égalisé à 4-4. Les Allemandes ont notamment passé un 9-3 aux Françaises en première mi-temps, leur permettant de creuser l'écart.

un rouge pour Oriane Ondono

Débordées par les Allemandes, les Bleues ont perdu leurs nerfs en deuxième mi-temps. À la 45e minute de jeu, Oriane Ondono a été exclue après une vilaine faute.

45' Le carton rouge pour Oriane Ondono ! 🟥



🇫🇷 18 - 21 🇩🇪

Ça se complique pour les françaises ! Oriane Ondono fait une vilaine faute sur Kuhne. Elle ne rentrera plus sur le terrain ! #FRAGER#Handball



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Les Bleues auront une chance de finir leur Mondial en beauté en allant chercher la 3e place dimanche. La France affrontera les Pays-Bas ou la Norvège, opposés dans l'autre demi-finale. Le match pour la médaille de bronze se tiendra à 17h30, ce dimanche 15 décembre.

Pour les Allemandes, le rêve continue avec l'espoir d'aller décrocher le titre lors de la finale, qui se jouera à 21h00 à Rotterdam, ce dimanche.