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JO-2030 : «Wout Van Aert aux Jeux d'Hiver, ça aurait de la gueule», estime Edgar Grospiron

Le Belge Wout Van Aert est l'un des grands animateurs des épreuves de cyclocross durant l'hiver. [Marco BERTORELLO / AFP]
Par CNEWS avec AFP
Publié le - Mis à jour le
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En pleine réflexion sur les sports additionnels à proposer pour les JO d'hiver en 2030, le président du Comité d'organisation, Edgar Grospiron, a vanté samedi les atouts de disciplines outdoors comme le trail et le cyclocross.

Le CIO a lancé un groupe de travail sur le programme olympique, qui doit entre autres plancher sur la possible intégration aux JO d'hiver de disciplines telles que le trail ou le cyclocross, relevant de fédérations internationales impliquées dans les Jeux d'été, ce qui serait une première.

Dans le cadre de cette réflexion, Edgar Grospiron, président du comité d’organisation des JO-2030 qui auront lieu dans les Alpes françaises, s’est exprimé : «Les Jeux d'hiver, c'est fantastique mais la grosse star, c'est le joueur de NHL ou des Lindsey Vonn... Il n'y en a pas beaucoup. Mais si demain tu as du Pogacar ou du Wout Van Aert, ça aurait de la gueule».

Avec cette déclaration, Edgar Grospiron veut défendre l'ajout de plusieurs disciplines additionnelles, dont le cyclocross. Cette discipline est pratiquée durant l’hiver par certains cyclistes quand le peloton de cyclisme sur route est à l'arrêt. Le Belge Wout Van Aert et le Néerlandais Mathieu van der Poel font partie des grands animateurs des épreuves de cyclocross.

Une décision prise en juin 2026

«On se dit que ces Jeux de 2030, qui doivent dessiner la montagne de 2050, ne peuvent pas passer à côté de ça», a-t-il ajouté, évoquant aussi la possibilité d'une épreuve ouverte au public dans le même style que le marathon pour tous des JO-2024.

Sur le même sujet JO 2030 : à quoi vont servir les 520 millions d'euros débloqués pour les Alpes du Sud ? Lire

L’intégration de nouvelles disciplines va devoir surmonter les réticences des fédérations internationales d'hiver, qui s’y sont opposées dans un communiqué commun mi-novembre, estimant que l'entrée de ces sports «diluerait la marque, l'héritage et l'identité»des JO d'hiver. Proposés par les organisateurs français, les sports additionnels doivent être validés par la commission exécutive du CIO en juin 2026.  

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