JO 2026 : la délégation tricolore célébrée ce lundi à Albertville, avec les yeux tournés vers 2030

Quelques heures après avoir participé à la cérémonie de clôture les Jeux Olympiques d'hiver de Milan Cortina, la délégation tricolore est attendue à Albertville (Savoie), ce lundi 23 janvier.

Le compte à rebours est lancé. Quelques heures seulement après avoir refermé le chapitre italien des JO 2026, la délégation française s'apprête à être célébrée à Albertville, ce lundi, non sans se tourner vers les prochains jeux, tenus en 2030 en France.

Le «Grand Retour» des héros tricolores se fera dans les Alpes françaises, les mêmes qui accueilleront les prochains jeux d'hiver, en 2030. À l'occasion de cette célébration, le public assistera notamment à la transmission du drapeau olympique à la France.

«un moment d’histoire et de transmission» à Albertville

Un événement «d'une ampleur inédite» organisé par «le CNOSF et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, avec le soutien du Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver Alpes Françaises 2030, de la Ville d’Albertville et de la Communauté de communes Arlysère», indique le Comité National Olympique et Sportif français.

En 2018, une initiative similaire avait été organisée par le CNOSF, pour fêter un score record de la délégation tricolore (avec 15 médailles, dont 5 en or à l'époque), qu'ont largement battu cette année les athlètes bleus, avec une sixième place au classement et 23 médailles (8 en or). Le comité visera un score encore meilleur pour les JO 2030, où les sportifs français évolueront à domicile.

Amélie Oudéa-Castéra, présidente du Comité national olympique et sportif français a annoncé s'attendre à «un moment d’histoire et de transmission», à Albertville, ce lundi 23 février. «Trente-quatre ans après les Jeux de 1992, accueillir à nouveau notre délégation et voir le drapeau olympique revenir dans les Alpes françaises sera un symbole puissant. Avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes et l’ensemble des parties prenantes, nous avons souhaité faire de ce "Grand Retour" un événement populaire, gratuit et ouvert à toutes et tous», a-t-elle également affirmé.

Défilé, passation et festivités

Pour y assister, rendez-vous au Parc Olympique d’Albertville, transformé en un véritable Club France pour l'occasion, dès 16h45 à la Halle olympique d’Albertville. Le début de la célébration est programmée pour 17h. Le programme comprendra ensuite un retour sur l’héritage des Jeux d’Albertville 1992, un défilé et une célébration de la délégation française olympique et une passation avec l’équipe de France paralympique.

A partir de 19h35, le public pourra assister au déploiement du drapeau olympique et d'un spectacle son et lumière autour du mât olympique. A 20h45, un concert proposé par Coca-Cola aura lieu à la Halle olympique d’Albertville, notamment animé par Big Flo & Oli. Le DJ Charles B fera quant à lui son entrée sur scène à 21h30. La soirée se terminera aux alentours de 22h15.