Rugby : les résultats complets de la 2e journée de la Champions cup

Clermont, Toulouse, La Rochelle, Bayonne et Pau se sont inclinés lors de la 2e journée de la Champions cup, alors que Bordeaux Bègles, Castres et Toulon l'ont emporté.
Vendredi 12 décembre
Leicester-Leinster : 15-23
Samedi 13 décembre
Sharks-Saracens : 28-23
Clermont-Sale : 14-35
Glasgow-Toulouse : 28-21
Munster-Gloucester : 31-3
Stormers-La Rochelle : 42-21
Bordeaux Bègles-Llanelli Scarlets : 50-21
Dimanche 14 décembre
Castres-Édimbourg : 33-0
Harlequins-Bayonne : 68-14
Toulon-Bath : 45-34
Northampton-Blue Bulls : 50-5
Bristol-Pau : 61-12