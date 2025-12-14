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Rugby : les résultats complets de la 2e journée de la Champions cup

Toulouse a été renversé sur la pelouse de Glasgow lors de la 2e journée de Champions cup. Toulouse a été renversé sur la pelouse de Glasgow lors de la 2e journée de Champions cup. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Clermont, Toulouse, La Rochelle, Bayonne et Pau se sont inclinés lors de la 2e journée de la Champions cup, alors que Bordeaux Bègles, Castres et Toulon l'ont emporté.

Vendredi 12 décembre

Leicester-Leinster : 15-23

Samedi 13 décembre

Sharks-Saracens : 28-23

Clermont-Sale : 14-35

Glasgow-Toulouse : 28-21

Munster-Gloucester : 31-3

Stormers-La Rochelle : 42-21

Bordeaux Bègles-Llanelli Scarlets : 50-21

Dimanche 14 décembre

Castres-Édimbourg : 33-0

Harlequins-Bayonne : 68-14

Toulon-Bath : 45-34

Northampton-Blue Bulls : 50-5

Bristol-Pau : 61-12

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