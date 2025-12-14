San Antonio Spurs-New York Knicks, finale de la NBA Cup : à quelle heure et sur quelle chaine ?

Les San Antonio Spurs et les New York Knicks s’affrontent, dans la nuit de mardi à mercredi à Las Vegas, en finale de la NBA Cup.

Un titre qui leur tend les bras. Les franchises de San Antonio et New York, s’affrontent mardi soir (2h30 dans la nuit de mardi à mercredi) en finale de la NBA Cup à Las Vegas. L’occasion de s’offrir un premier sacre dans cette compétition.

Pour rallier la finale, les Spurs de Victor Wembanyama ont réalisé un exploit en battant le Thunder d'Oklahoma City (111-109) samedi. OKC, champion en titre, n’avait perdu qu’une seule fois depuis le début de la saison. En face, les Knicks ont dominé le Magic d’Orlando (132-120) avec un Jalen Brunson de haut niveau avec 40 points.

Programme TV

San Antonio Spurs - New York Knicks

Finale de la NBA Cup

Dans la nuit de mardi à mercredi

2h30 sur Amazone Prime