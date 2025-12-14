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San Antonio Spurs-New York Knicks, finale de la NBA Cup : à quelle heure et sur quelle chaine ?

Les Spurs ont éliminé le Thunder d'OKC. [Kirby Lee-Imagn Images/Reuters]
Par CNEWS
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Les San Antonio Spurs et les New York Knicks s’affrontent, dans la nuit de mardi à mercredi à Las Vegas, en finale de la NBA Cup.

Un titre qui leur tend les bras. Les franchises de San Antonio et New York, s’affrontent mardi soir (2h30 dans la nuit de mardi à mercredi) en finale de la NBA Cup à Las Vegas. L’occasion de s’offrir un premier sacre dans cette compétition.

Pour rallier la finale, les Spurs de Victor Wembanyama ont réalisé un exploit en battant le Thunder d'Oklahoma City (111-109) samedi. OKC, champion en titre, n’avait perdu qu’une seule fois depuis le début de la saison. En face, les Knicks ont dominé le Magic d’Orlando (132-120) avec un Jalen Brunson de haut niveau avec 40 points.

Victor Wembanyama et les Spurs de San Antonio se sont qualifiés pour la finale de la NBA Cup.
Sur le même sujet NBA Cup : le retour très remarqué et décisif de Victor Wembanyama pour envoyer les Spurs en finale (vidéo) Lire

Programme TV

San Antonio Spurs - New York Knicks
Finale de la NBA Cup 
Dans la nuit de mardi à mercredi
2h30 sur Amazone Prime

San Antonio SpursNew York KnicksQuelle heure quelle chaîneNBASport

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