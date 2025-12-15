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Football : Neymar se balade avec une cagoule à New York pour passer incognito (vidéo)

Après son escapade à New York, Neymar doit se faire opérer du ménisque. Après son escapade à New York, Neymar doit se faire opérer du ménisque. [SUSA / Icon Sport]
Par CNEWS
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Neymar s’est octroyé quelques jours de repos, ce week-end, du côté de New York (Etats-Unis), où il s’est promené avec une cagoule pour éviter d’être reconnu.

Un bon moyen pour se fondre dans la foule. Le championnat du Brésil terminé, avec le maintien décroché in extremis par son club de Santos, Neymar (33 ans) a profité de quelques jours de repos, ce week-end, du côté de New York (Etats-Unis) en compagnie de sa femme et de plusieurs amis. Et pour éviter d’être reconnu, mais aussi par mesure de sécurité, l’attaquant brésilien s’est baladé avec une cagoule sur le visage.

Avec succès. Car même si sa cagoule violette n’était pas très discrète, ni sa doudoune rose fluo, l’ancien joueur du FC Barcelone et du PSG n’a pas éveillé les soupçons des passants. Du moins jusqu’au moment où il a dû la retirer. 

Contraint de l’enlever pour boire un café, il a immédiatement été reconnu par les personnes présentes à ses côtés. Mais cela ne l’a pas empêché de profiter de l’ambiance de Noël à Times Square.

Neymar a été formé à Santos avant de rejoindre Barcelone à l'été 2013.
Sur le même sujet Neymar : combien le Brésilien touche-t-il à Santos ? Lire

La question est désormais de savoir s’il retournera aux Etats-Unis l’été prochain pour la Coupe du monde 2026. Avec l’équipe du Brésil cette fois. Après son escapade new-yorkaise, Neymar doit se faire opérer, dans la semaine, du ménisque. 

Une intervention chirurgicale qui devrait le tenir éloigner des terrains pendant un mois. Et à son retour fin janvier, l'international brésilien, qui doit prolonger son contrat avec Santos, aura quatre mois pour convaincre Carlo Ancelotti de faire appel à lui. Une véritable course contre-la-montre.

FootballEtats-UnisNeymarNew York

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