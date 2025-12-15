Football : la célébration de Kylian Mbappé en hommage à son petit frère

Auteur du premier but lors de victoire du Real Madrid, dimanche soir, sur la pelouse d’Alavés (1-2), Kylian Mbappé a rendu hommage à son petit frère au moment de sa célébration.

Un joli clin d’œil. Touché au genou et resté sur le banc contre Manchester City en Ligue des champions, Kylian Mbappé a fait son retour, dimanche soir, avec le Real Madrid sur la pelouse d’Alavés en Liga (1-2). Et comme très souvent depuis le début de la saison, l’attaquant français a été décisif pour permettre à son équipe de renouer avec le succès. Sur un exploit personnel, il a ouvert le score d'une frappe puissante en lucarne au milieu de la première période (24e).

Et au moment de fêter son 26e but de la saison en 22 matchs avec les Merengue, il a rendu hommage à son petit frère Ethan en reprenant sa célébration. Le capitaine de l’équipe de France a ainsi placé son pouce devant la bouche comme s’il buvait une boisson. Comme Ethan Mbappé l’avait fait, dix jours plus tôt, après son but inscrit lors de la victoire de Lille contre Marseille en championnat (1-0). Et à l’issue de la rencontre, Kylian Mbappé a partagé un montage, montrant lui et son frère réaliser la même célébration. «T’as capté», a-t-il écrit en légende en mentionnant le milieu de terrain du Losc.

Avec son succès, acquis dans le dernier quart d’heure grâce au Brésilien Rodrygo, le Real Madrid a offert un peu de répit à son entraîneur Xabi Alonso, qui aurait difficilement résisté à une nouvelle contre-performance, tout en revenant à quatre points du FC Barcelone en tête du classement. Même si tout n’a pas été parfait. «Il y a des points à améliorer. On a besoin de régularité. (…) Je salue cette victoire, d’autant plus remarquable compte tenu des absences. Nous sommes tous unis. Ce n’est pas qu’un seul match. Le chemin est encore long», a confié le coach madrilène au coup de sifflet.

Et le Real Madrid a encore deux matchs, contre Talavera en Coupe d’Espagne et le FC Séville en championnat, pour bien terminer l’année et passer des fêtes beaucoup plus paisibles.