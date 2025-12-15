Football : voici tous les nommés par catégorie pour les trophées Fifa The Best 2025

La cérémonie des trophées Fifa The Best est organisée, ce mardi (18h), à Doha (Qatar) à la veille de la finale de la Coupe intercontinentale entre le PSG, qui peut prétendre à plusieurs récompenses, et le club brésilien de Flamengo.

Prix du Meilleur joueur

Ousmane Dembélé (France/PSG)

Achraf Hakimi (Maroc/PSG)

Harry Kane (Angleterre/Bayern Munich)

Kylian Mbappé (France/Real Madrid)

Nuno Mendes (Portugal/PSG)

Cole Palmer (Angleterre/Chelsea)

Pedri (Espagne/Barcelone)

Raphinha (Brésil/Barcelone)

Mohamed Salah (Égypte/Liverpool)

Vitinha (Portugal/PSG)

Lamine Yamal (Espagne/Barcelone)

Prix de la meilleure joueuse

Sandy Baltimore (France/Chelsea)

Nathalie Björn (Suède/Chelsea)

Aitana Bonmati (Espagne/Barcelone)

Lucy Bronze (Angleterre/Chelsea)

Mariona Caldentey (Espagne/Arsenal)

Temwa Chawinga (Malawi/Kansas City Current)

Kadidiatou Diani (France/Lyon)

Melchie Dumornay (Haïti/Lyon)

Patri Guijarro (Espagne/Barcelone)

Lindsey Heaps (États-Unis/Lyon)

Lauren James, (Angleterre/Chelsea)

Chloe Kelly (Angleterre/Manchester City/Arsenal)

Ewa Pajor (Pologne/Barcelone)

Clàudia Pina (Espagne/Barcelone)

Alexia Putellas (Espagne/Barcelone)

Alessia Russo (Angleterre/Arsenal)

Leah Williamson (Angleterre/Arsenal)

Prix du Meilleur entraîneur dans le football masculin

Javier Aguirre (Mexique)

Mikel Arteta (Arsenal)

Luis Enrique (PSG)

Hansi Flick (Barcelone)

Enzo Maresca (Chelsea)

Roberto Martinez (Portugal)

Arne Slot (Liverpool)

Prix du Meilleur entraîneur dans le football féminin

Sonia Bompastor (Chelsea)

Jonatan Giraldez (Washington Spirit/Lyon)

Seb Hines (Orlando Pride)

Renée Slegers (Arsenal)

Sarina Wiegman (Angleterre)

Prix du meilleur gardien

Alisson Becker (Brésil/Liverpool)

Thibaut Courtois (Belgique/Real Madrid)

Gianluigi Donnarumma (Italie/PSG/Manchester City)

Emiliano Martinez (Argentine/Aston Villa)

Manuel Neuer (Allemagne/Bayern Munich)

David Raya (Espagne/Arsenal)

Yann Sommer (Suisse/Inter Milan)

Wojciech Szczesny (Pologne/Barcelone)

Prix de la meilleure gardienne

Ann-Katrin Berger (Allemagne/Gotham FC)

Cata Coll (Espagne/Barcelone)

Christiane Endler (Chili/Lyon)

Hannah Hampton (Angleterre/Chelsea)

Anna Moorhouse (Angleterre/Orlando Pride)

Chiamaka Nnadozie (Nigeria/Paris FC/Brighton)

Phallon Tullis-Joyce (États-Unis/Manchester United)

Prix du plus beau but masculin

Alerrandro (Brésil)

Alessandro Deiola (Italie)

Pedro de la Vega (Argentine)

Santiago Montiel (Argentine)

Amr Nasser (Egypte)

Carlos Orrantia (Mexique)

Lucas Ribeiro (Brésil)

Declan Rice (Angleterre)

Rizky Ridho (Indonésie)

Kévin Rodrigues (Portugal)

Lamine Yamal (Espagne)

🏆 La cérémonie des The Best FIFA Football Awards™ 2025 aura lieu le mardi 16 décembre



🇶🇦 Les gagnants de cette 10e édition se verront remettre leurs prix lors d’un dîner de gala à Doha



ℹ Plus d'infos 👉https://t.co/zKuT9Wu5a6pic.twitter.com/stCu8lFKIO — FIFA (Français) (@fifacom_fr) December 14, 2025

Prix du Plus beau but féminin

Jordyn Bugg (Etats-Unis)

Mariona Caldentey (Espagne)

Ashley Cheatley (Angleterre)

Kyra Cooney-Cross (Australie)

Jon Ryong-jong (Corée du Nord)

Marta (Brésil)

Viviane Miedema (Pays-Bas)

Kishi Nunez (Argentine)

Lizbeth Ovalle (Mexique)

Ally Sentnor (Etats-Unis)

Khadija Shaw (Jamaïque)