Affaire Kheira Hamraoui : un procès requis contre l’ancienne joueuse du PSG Aminata Diallo

Ce mardi, le parquet de Versailles a requis un procès contre Aminata Diallo, ex-joueuse du PSG, soupçonnée d'avoir commandité l'agression de son ancienne coéquipière Kheira Hamraoui en 2021.

Le dénouement semble se rapprocher. Ce mardi, le parquet de Versailles a réclamé un procès contre Aminata Diallo, a appris CNEWS confirmant une information du quotidien L’Équipe.

L’ancienne joueuse du Paris Saint-Germain est soupçonnée d’avoir commandité l’agression de son ancienne coéquipière en club et en équipe de France, Kheira Hamraoui.

Le parquet a demandé que la footballeuse, qui évolue au club saoudien d'Al-Nassr (Arabie saoudite), soit jugée pour violences volontaires en réunion, avec usage d’arme et préméditation, et association de malfaiteurs.

ordonnance de renvoi ou de non-lieu ?

Ce procès devrait avoir lieu devant le tribunal correctionnel avec six autres personnes prévenues, dont César Mavacala, conseiller sportif de plusieurs joueuses parisiennes et proche de Mme Diallo.

Désormais, charge au juge d’instruction de trancher entre rendre une ordonnance de renvoi ou de non-lieu.

Pour rappel, le 4 novembre 2021, Kheira Hamraoui avait été agressée à Chatou (Yvelines) à coups de barre de fer et frappée sur les jambes par deux hommes, devant Aminata Diallo, alors que les deux joueuses rentraient en voiture d'un dîner d'équipe juste après avoir déposé leur coéquipière Sakina Karchaoui.