«Je n’en ai pas dormi de la nuit» : la biathlète Justine Braisaz-Bouchet très affectée par les menaces de mort contre sa fille

La biathlète française Justine Braisaz-Bouchet, qui a connu un début de saison mitigée, a été très affectée par les menaces de mort visant notamment sa fille.

Un climat particulièrement lourd. Justine Braisaz-Bouchet a obtenu des résultats mitigés au terme des deux premières étapes de la Coupe du monde de biathlon à Östersund (Suède) et Hochfilzen (Autriche). La faute en grande partie à l’environnement autour de l’équipe de France féminine et la fameuse affaire de la fraude à la carte bancaire dont elle a été victime et qui avait été commise par sa coéquipière Julia Simon, condamnée à trois mois de prison avec sursis et 15.000 euros d’amende.

«C'est un moment tumultueux»

«Il faut trouver un équilibre et j’essaie de voir plus long terme que ce côté extra-sportif. C’est un moment tumultueux. (…) C’est comme ça, il faut juste relativiser. Il y a des faits divers partout et là ça tombe un peu sur moi», a confié, à L’Equipe, la championne olympique de la mass start aux JO de Pékin en 2022.

Mais ce n’est pas tout. La biathlète tricolore a surtout été très affectée par des menaces de mort sur les réseaux sociaux visant notamment sa fille, révélées par Lou Jeanmonnot pendant le week-end en Autriche. «Jusqu’à maintenant, je gardais tout pour moi. Les insultes que je reçois depuis trois ans, je n’en parlais pas. Mais c’est vraiment ce message contre ma fille qui m’a fait un déclic. Je n’en ai pas dormi de la nuit. J’en ai parlé le lendemain matin lors d’un footing avec les techniciens et il y avait aussi Lou. Les gens ont été touchés et donc il y a eu cette prise de parole. Malheureusement, c’est très commun de recevoir ce type de messages quand on est une personnalité publique», a-t-elle déclaré.

Et si elle est consciente d’avoir «clairement été contre-performante 3 courses sur 5», Justine Braisaz-Bouchet compte sur l’étape, cette semaine, au Grand-Bornand pour lancer véritablement sa saison et retrouver la confiance à moins de deux mois des JO d’hiver 2026 à Milan-Cortina. «Je sais de quoi je suis capable. (…) C’est à moi d’être lucide, critique et de rehausser le ton sur les prochaines étapes. Je vais faire de mon mieux. Je suis contente d’arriver au Grand-Bornand», a-t-elle lâché. Et en Haute-Savoie, la native d’Albertville tentera de récidiver après y avoir remporté le sprint l’année dernière.