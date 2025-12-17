Coupe Intercontinentale : combien le PSG va-t-il toucher après son sacre ?

Vainqueur mercredi de la Coupe Intercontinentale 2025, le PSG va toucher une belle somme d'argent pour ce premier sacre.

En entrant dans l’histoire du football en devenant le premier club français à remporter la Coupe intercontinentale, ce mercredi 17 décembre, le PSG s’est offert un sixième titre en 2025 en battant Flamengo (1-1 a.p, 2-1 aux TAB).

Grâce à ce succès à Lusail (Qatar), les Parisiens vont également renflouer un peu les caisses. S’il ne s’agit pas de la compétition qui rapporte le plus, Paris va toucher 5 millions de dollars (4,2 millions d’euros).

De son côté, le club brésilien, finaliste malheureux mais qui avait battu Cruz Azul (Mexique) et Pyramids (Egypte) pour arriver à cette finale (le PSG était qualifié directement pour la finale), va toucher 4 millions de dollars (3,4 millions d’euros).

La dotation de la Coupe Intercontinentale 2025

Vainqueur : 5 millions de dollars (4,2 millions d’euros)

Finaliste : 4 millions de dollars (3,4 millions d’euros)

Troisième : 2,5 millions de dollars (2,1 millions d’euros)

Quatrième : 2 millions de dollars (1,7 million d’euros)

Cinquième : 1,5 million de dollars (1,3 million d’euros)

Sixième : 1 million de dollars (851.000 euros)

