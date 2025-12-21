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Coupe de France : un joueur amateur bat le record de l’expulsion la plus rapide de l’histoire de la compétition (vidéo)

Logan Assignon a été expulsé après seulement 13 secondes de jeu. Logan Assignon a été expulsé après seulement 13 secondes de jeu. [FEP / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Un joueur amateur de l’US Chauvigny, club de National 3, a sans doute battu, ce dimanche, le record de l’expulsion la plus rapide de l’histoire de la Coupe de France contre Montreuil (Régional 1).

Il n’est resté qu’une poignée de secondes sur la pelouse. En déplacement, ce dimanche, pour affronter Montreuil (Régional 1) en 32e de finale de la Coupe de France, Logan Assignon (23 ans), qui évolue à l’US Chauvigny (National 3), a écopé d’un carton rouge après seulement 13 secondes de jeu, battant sans doute le record de l’expulsion la plus rapide de l’histoire de la compétition.

Dans la foulée du coup d’envoi, le joueur amateur, frère de l’ancien rennais Lorenz Assignon, qui joue actuellement du côté de Stuttgart (Allemagne), a été pris de vitesse par un adversaire avant de le retenir par le bras et de commettre une faute à l’entrée de la surface, poussant l’arbitre à le renvoyer au vestiaire.

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Réduit à dix, le club viennois a tout de même réussi à ouvrir le score sur un magnifique coup-franc de Naissim Ayadi (18e). Mais le club de Montreuil a renversé la situation sur un penalty transformé par Idris Kadded (39e) et un but en fin de match d’Anthony Adel (81e) pour se hisser en 16e de finale (2-1).

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