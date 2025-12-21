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Coupe de France 2025-2026 : tous les clubs qualifiés pour les 16es de finale

Trente-deux clubs disputeront les 16es de finale de la Coupe de France. Trente-deux clubs disputeront les 16es de finale de la Coupe de France. [Daniel Derajinski/Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Quinze clubs de Ligue 1 ont décroché leur qualification pour les 16es de finale de la Coupe de France contre huit équipes de Ligue 2, trois de National et National 2, un de National 3 et deux de Régional 1.

Ligue 1

Angers

Lens

Lille

Lorient

Lyon

Metz

Monaco

Nantes

Nice

OM

Paris FC

PSG

Rennes

Strasbourg

Toulouse

Ligue 2

Amiens

Bastia

Laval

Le Mans

Montpellier

Nancy

Reims

Troyes

National

Sochaux

Le Puy

Orléans

National 2

Avranches

Chantilly

Istres

National 3

Hauts Lyonnais

Le PSG, l'OM, Lyon ou encore Monaco se sont qualifiés pour les 16es de finale de la Coupe de France.
Sur le même sujet Coupe de France : les résultats complets des 32es de finale Lire

Régional 1

Bayeux

Montreuil

FootballCoupe de FrancePSGOMMonaco

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