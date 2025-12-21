Coupe de France 2025-2026 : tous les clubs qualifiés pour les 16es de finale

Quinze clubs de Ligue 1 ont décroché leur qualification pour les 16es de finale de la Coupe de France contre huit équipes de Ligue 2, trois de National et National 2, un de National 3 et deux de Régional 1.
Ligue 1
Angers
Lens
Lille
Lorient
Lyon
Metz
Monaco
Nantes
Nice
OM
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PSG
Rennes
Strasbourg
Toulouse
Ligue 2
Amiens
Bastia
Laval
Le Mans
Montpellier
Nancy
Reims
Troyes
National
Sochaux
Le Puy
Orléans
National 2
Avranches
Chantilly
Istres
National 3
Hauts Lyonnais
Régional 1
Bayeux
Montreuil