Cyclisme : un jeune coureur de 17 ans meurt après avoir été percuté par une voiture à l’entraînement

Seulement âgé de 17 ans, un jeune cycliste, licencié au Angoulême Vélo Club, est brutalement décédé après avoir été percuté par une voiture à l’entraînement.

Une tragique disparition. Un jeune cycliste de 17 ans a perdu la vie, samedi, lors d’un entraînement hebdomadaire en Charente, a rapporté Ici La Rochelle. Au cours d’une sortie collective avec une vingtaine de coéquipiers de son club d’Angoulême, l’adolescent se serait détaché du peloton puis écarté sur la gauche avant d’être percuté par une voiture arrivant en sens inverse. Le choc a été si violent qu’il est décédé sur le coup.

Alors qu’une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l’accident, «des dépistages d’alcoolémie et de stupéfiants vont être réalisés sur la victime et le conducteur de la voiture», a indiqué la gendarmerie, précisant que «la sortie était encadrée d’un véhicule suiveur». Une cellule médico-psychologique a également été «mise en place afin de soutenir tous ceux qui étaient présents au moment des faits.»

A l’annonce de son décès, le club de vélo d’Angoulême a exprimé son «immense tristesse» soulignant que le jeune homme «était un membre apprécié du club». «Sa disparition soudaine nous bouleverse profondément», a ajouté le club très affecté.