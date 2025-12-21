Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Cyclisme : un jeune coureur de 17 ans meurt après avoir été percuté par une voiture à l’entraînement

Le jeune homme était accompagné d'une vingtaine de coéquipiers. Le jeune homme était accompagné d'une vingtaine de coéquipiers. [Sirotti / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
logo Google Ajouter CNEWS à mes favoris Google

Seulement âgé de 17 ans, un jeune cycliste, licencié au Angoulême Vélo Club, est brutalement décédé après avoir été percuté par une voiture à l’entraînement.

Une tragique disparition. Un jeune cycliste de 17 ans a perdu la vie, samedi, lors d’un entraînement hebdomadaire en Charente, a rapporté Ici La Rochelle. Au cours d’une sortie collective avec une vingtaine de coéquipiers de son club d’Angoulême, l’adolescent se serait détaché du peloton puis écarté sur la gauche avant d’être percuté par une voiture arrivant en sens inverse. Le choc a été si violent qu’il est décédé sur le coup.

Alors qu’une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l’accident, «des dépistages d’alcoolémie et de stupéfiants vont être réalisés sur la victime et le conducteur de la voiture», a indiqué la gendarmerie, précisant que «la sortie était encadrée d’un véhicule suiveur». Une cellule médico-psychologique a également été «mise en place afin de soutenir tous ceux qui étaient présents au moment des faits.»

Davide Formolo va devoir observer six semaines de repos.
Sur le même sujet Cyclisme : un coureur italien sérieusement blessé et opéré après un improbable accident domestique Lire

A l’annonce de son décès, le club de vélo d’Angoulême a exprimé son «immense tristesse» soulignant que le jeune homme «était un membre apprécié du club». «Sa disparition soudaine nous bouleverse profondément», a ajouté le club très affecté.

CyclismeSportAccidentDécès

À suivre aussi

Cyclisme : Marc Madiot quitte la direction de Groupama-FDJ, près de trente ans après avoir fondé l'équipe
Cyclisme : Neuf coureurs d’une équipe font décoller un planeur grâce à la puissance de leurs jambes (vidéo)
La formation Israel-Premier Tech avait été la cible de diverses protestations et d’actions menées par des militants propalestiniens.
Cyclisme : voici le nouveau nom de l’équipe Israel-Premier Tech

Ailleurs sur le web

Dernières actualités