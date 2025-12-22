Football : pourquoi le PSG féminin a-t-il perdu trois matchs sur tapis vert ?

Le PSG féminin a perdu trois matchs sur tapis vert, en étant privé de ses victoires en championnat contre Fleury (4-0), Strasbourg (1-0) et Le Havre (2-0). Le club de la capitale va faire appel.

Rien ne va pour le PSG féminin en ce début de saison. Déjà éliminé de la Ligue des champions et relégué à sept points de Lyon en tête du classement, le club de la capitale a perdu, ce lundi, trois matchs sur tapis vert, en étant privé de ses victoires en championnat contre Fleury (4-0), mais aussi Strasbourg (1-0) et Le Havre (2-0), a révélé L’Equipe. Cette décision prise par la commission fédérale des règlements et contentieux faite suite à un problème administratif après une réserve déposée par Fleury lors de sa défaite face à la formation parisienne début novembre.

«Cela relève d'une injustice manifeste»

Le club de l’Essonne avait pointé une irrégularité sur la licence de la recrue Florianne Jourde. Un certificat international de transfert aurait dû accompagner la licence de la joueuse franco-canadienne à cause de sa participation à des matchs amateurs de l’AS Laval, en 2022-2023 en Amérique du Nord. Si le PSG a depuis régularisé la situation, il s’est également vu retirer ses victoires contre Strasbourg et Le Havre, Florianne Jourde ayant disputé ces rencontres.

En conséquence, l’équipe entraînée par Paulo César a perdu neuf points au classement, rétrogradant de la 2e à la 5e place. Mais le club de la capitale, qui a contesté «le caractère totalement disproportionné de cette sanction», va faire appel de cette décision. «L’équipe est lourdement sanctionnée sur le terrain sportif pour une simple situation administrative qui a été régularisée sans difficulté par la FIFA depuis : cela relève d’une injustice manifeste. Le club a toujours agi en toute bonne foi et toute transparence, sur la base des informations dont il disposait», a-t-il indiqué dans un communiqué.

«Il n’a résulté de cette situation aucun bénéfice indu pour le club. Aucun préjudice n’a été causé à quiconque. La FFF vient sanctionner une situation administrative qu’elle avait pourtant elle-même validée en délivrant à Florianne Jourde une licence en bonne et due forme. La joueuse était dûment qualifiée et détentrice d’une licence lors des 3 matchs qu’elle a joués», a-t-il également rappelé.