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Top 14 : un international français percute un ramasseur de balle en plein match (vidéo)

Louis Bielle-Biarrey a inscrit le premier essai de l'UBB lors de la large victoire contre Toulon. Louis Bielle-Biarrey a inscrit le premier essai de l'UBB lors de la large victoire contre Toulon. [Loic Cousin/Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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L’international français Louis Bielle-Biarrey a percuté un jeune ramasseur de balles, dimanche, lors de la large victoire de l’Union Bordeaux-Bègles contre Toulon en clôture de la 12e journée de Top 14 (46-7).

Beaucoup plus de peur que de mal. L’Union Bordeaux-Bègles a surclassé, dimanche soir, Toulon en clôture de la 12e journée de Top 14 (46-7). Et Louis Bielle-Biarrey a une nouvelle fois contribué à ce large succès inscrivant le premier des six essais de son équipe, son 34e de l’année (UBB et XV de France confondus), seulement deux minutes après le coup d’envoi. Mais si tout s’est très bien passé pour lui et l’UBB, cela n’a pas empêché l’international français de se faire une petite frayeur juste avant la mi-temps.

Lancé à pleine vitesse pour tenter de récupérer un ballon, Louis Bielle-Biarrey a glissé sur les genoux sans pouvoir s’arrêter et a percuté un jeune ramasseur de balle présent sur le bord du terrain. Mais l’ailier tricolore a eu le réflexe de retenir le jeune garçon pour éviter qu’il ne tombe au sol.

«Je suis arrivé assez fort sur lui. J’espère que je ne lui ai pas fait trop mal. C’est un sport assez violent mais ça ne fait pas trop partie du rugby», a-t-il confié, au micro de Canal+, à l’issue de la rencontre.

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Avec ce succès bonifié, l’UBB pointe désormais à la 3e place du classement, à huit longueurs du duo de tête composé de Pau et Toulouse, avant de se déplacer, le week-end prochain, sur la pelouse de Clermont (11e).

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