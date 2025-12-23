Cyclo-cross : Mathieu Van der Poel encore agressé par un spectateur à la fin du course (vidéo)

Lors de sa victoire en solitaire, lundi, à Hofstade (Belgique), Mathieu Van der Poel a été agressé par un spectateur, qui lui a craché la vapeur de sa cigarette électronique au visage.

Il a encore été la cible d’un spectateur. Mathieu Van der Poel (30 ans) a triomphé en solitaire, lundi, devant son rival Wout Van Aert à Hofstade (Belgique), où il a décroché sa 4e victoire en autant de courses cet hiver. Mais le succès du champion du monde néerlandais de cyclo-cross a été entaché par la bêtise d’un homme présent sur le bord du parcours. Au moment du passage du petit-fils de Raymond Poulidor, juste après l’arrivée, l’individu lui a craché au visage la vapeur sa cigarette électronique.

Les images qu'on aime pas voir : quand un spectateur recrache sa fumée au visage de Mathieu van der Poel à Hofstade... pic.twitter.com/Pr3OYOyR2C — Eurosport France (@Eurosport_FR) December 22, 2025

Un geste stupide et heureusement sans conséquence pour Mathieu Van der Poel, qui est revenu sur cet incident à la fin de la course. «Je dois dire que j’ai quand même eu un petit sursaut. J’ai vu quelque chose arriver vers moi d’un coup et je ne savais pas ce que c’était», a déclaré le coureur batave, qui a préféré en sourire. «Non, je n’ai pas reconnu l’odeur», a-t-il glissé.

Ces dernières années, Mathieu Van der Poel a régulièrement été victime de jets de bière, de bidons, de crachats et même d’urine ainsi que d'insultes, aussi bien en cyclo-cross que sur route. Une femme lui avait également lancé une casquette dans les roues lors de Paris-Roubaix en 2024. Ce qui ne l’avait pas empêché de s’imposer.

Le Néerlandais va désormais profiter de trois jours de repos et des fêtes avant de remonter sur son vélo, vendredi, pour être au départ de la 7e manche de la Coupe du monde à Gavere. En espérant que les spectateurs sauront se tenir.