Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Cyclo-cross : Mathieu Van der Poel encore agressé par un spectateur à la fin du course (vidéo)

Mathieu Van der Poel a été a été agressé par un spectateur, qui lui a craché la vapeur de sa cigarette électronique au visage. Mathieu Van der Poel a été a été agressé par un spectateur, qui lui a craché la vapeur de sa cigarette électronique au visage. [Belga / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
logo Google Ajouter CNEWS à mes favoris Google

Lors de sa victoire en solitaire, lundi, à Hofstade (Belgique), Mathieu Van der Poel a été agressé par un spectateur, qui lui a craché la vapeur de sa cigarette électronique au visage.

Il a encore été la cible d’un spectateur. Mathieu Van der Poel (30 ans) a triomphé en solitaire, lundi, devant son rival Wout Van Aert à Hofstade (Belgique), où il a décroché sa 4e victoire en autant de courses cet hiver. Mais le succès du champion du monde néerlandais de cyclo-cross a été entaché par la bêtise d’un homme présent sur le bord du parcours. Au moment du passage du petit-fils de Raymond Poulidor, juste après l’arrivée, l’individu lui a craché au visage la vapeur sa cigarette électronique.

Un geste stupide et heureusement sans conséquence pour Mathieu Van der Poel, qui est revenu sur cet incident à la fin de la course. «Je dois dire que j’ai quand même eu un petit sursaut. J’ai vu quelque chose arriver vers moi d’un coup et je ne savais pas ce que c’était», a déclaré le coureur batave, qui a préféré en sourire. «Non, je n’ai pas reconnu l’odeur», a-t-il glissé.

Ces dernières années, Mathieu Van der Poel a régulièrement été victime de jets de bière, de bidons, de crachats et même d’urine ainsi que d'insultes, aussi bien en cyclo-cross que sur route. Une femme lui avait également lancé une casquette dans les roues lors de Paris-Roubaix en 2024. Ce qui ne l’avait pas empêché de s’imposer.

Le jeune homme était accompagné d'une vingtaine de coéquipiers.
Sur le même sujet Cyclisme : un jeune coureur de 17 ans meurt après avoir été percuté par une voiture à l’entraînement Lire

Le Néerlandais va désormais profiter de trois jours de repos et des fêtes avant de remonter sur son vélo, vendredi, pour être au départ de la 7e manche de la Coupe du monde à Gavere. En espérant que les spectateurs sauront se tenir.

CyclismeSportcyclo-crossVidéomathieu van der poel

À suivre aussi

Davide Formolo va devoir observer six semaines de repos.
Cyclisme : un coureur italien sérieusement blessé et opéré après un improbable accident domestique
Cyclisme : Neuf coureurs d’une équipe font décoller un planeur grâce à la puissance de leurs jambes (vidéo)
La formation Israel-Premier Tech avait été la cible de diverses protestations et d’actions menées par des militants propalestiniens.
Cyclisme : voici le nouveau nom de l’équipe Israel-Premier Tech

Ailleurs sur le web

Dernières actualités