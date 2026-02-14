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JO 2026 : Le programme et les résultats complets du samedi 14 février

Lou Jeanmonnot a terminé troisième du sprint. [ REUTERS/Pawel Kopczynski]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Ce samedi 14 février, les amoureux des JO 2026 vont se régaler lors de cette nouvelle journée, avec du biathlon, du hockey sur glace ou encore du ski alpin.

Biathlon

Sprint femmes 7,5 km : victoire de la Norvégienne Maren Kirkeeide

Curling

Femmes, Italie - Chine : 7-8
Femmes, Grande-Bretagne - Canada : 7-6
Femmes, Suisse - Japon : 5-7
hommes, Tchéquie - Grande-Bretagne : 4-7
hommes, Suède - Chine : 6-4
hommes, Suisse - Canada : 9-5
hommes, Allemagne - États-Unis : 6-8
19h05 : femmes, Canada - Suisse.
19h05 : femmes, Japon - États-Unis.
19h05 : femmes, Corée du Sud - Danemark.
19h05 : femmes, Italie - Suède.

Hockey sur glace

Suède - Slovaquie, groupe A (hommes) : 5-3
Allemagne - Lettonie, groupe C (hommes) : 3-4
16h40 : Finlande - Italie, groupe A (hommes)
Canada-Allemagne femmes : 5-1
21h10 : États-Unis - Danemark, groupe C (hommes).
21h10 : quarts de finale femmes

Patinage de vitesse

16h00 : poursuite par équipes femmes, quarts de finale.
17h00 : 500 m hommes

Short-track

20h15 : 1.500 m hommes, quarts de finale.
20h59 : 1.000 m femmes, séries.
21h44 : 1.500 m hommes, demi-finales.
22h00 : relais 3.000 m femmes, demi-finales.
22h27 : 1.500 m hommes, finale B.
22h34 : 1.500 m hommes, finale A.

Saut à ski 

17h30 : individuel hommes, grand tremplin, manche d’essai.
18h45 : individuel hommes, grand tremplin, manche 1.
19h57 : individuel hommes, grand tremplin, manche finale.

Skeleton

18h00 : femmes, manche 3.
19h44 : femmes, manche 4.

Ski acrobatique

Bosses parallèles femmes : victoire de l'Australienne Jakara Anthony
19h30 : big air femmes, qualifications, manche 1.
20h15 : big air femmes, qualifications, manche 2.
21h00 : big air femmes, qualifications, manche 3.

Ski alpin

Slalom géant hommes : victoire du Brésilien Lucas Pinheira Braathen

Ski de fond

Relais 4x7,5 km femmes : victoire des Norvégiennes

JO 2026programme

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