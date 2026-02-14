JO 2026 : Le programme et les résultats complets du samedi 14 février

Ce samedi 14 février, les amoureux des JO 2026 vont se régaler lors de cette nouvelle journée, avec du biathlon, du hockey sur glace ou encore du ski alpin.
Biathlon
Sprint femmes 7,5 km : victoire de la Norvégienne Maren Kirkeeide
Curling
Femmes, Italie - Chine : 7-8
Femmes, Grande-Bretagne - Canada : 7-6
Femmes, Suisse - Japon : 5-7
hommes, Tchéquie - Grande-Bretagne : 4-7
hommes, Suède - Chine : 6-4
hommes, Suisse - Canada : 9-5
hommes, Allemagne - États-Unis : 6-8
19h05 : femmes, Canada - Suisse.
19h05 : femmes, Japon - États-Unis.
19h05 : femmes, Corée du Sud - Danemark.
19h05 : femmes, Italie - Suède.
Hockey sur glace
Suède - Slovaquie, groupe A (hommes) : 5-3
Allemagne - Lettonie, groupe C (hommes) : 3-4
16h40 : Finlande - Italie, groupe A (hommes)
Canada-Allemagne femmes : 5-1
21h10 : États-Unis - Danemark, groupe C (hommes).
21h10 : quarts de finale femmes
Patinage de vitesse
16h00 : poursuite par équipes femmes, quarts de finale.
17h00 : 500 m hommes
Short-track
20h15 : 1.500 m hommes, quarts de finale.
20h59 : 1.000 m femmes, séries.
21h44 : 1.500 m hommes, demi-finales.
22h00 : relais 3.000 m femmes, demi-finales.
22h27 : 1.500 m hommes, finale B.
22h34 : 1.500 m hommes, finale A.
Saut à ski
17h30 : individuel hommes, grand tremplin, manche d’essai.
18h45 : individuel hommes, grand tremplin, manche 1.
19h57 : individuel hommes, grand tremplin, manche finale.
Skeleton
18h00 : femmes, manche 3.
19h44 : femmes, manche 4.
Ski acrobatique
Bosses parallèles femmes : victoire de l'Australienne Jakara Anthony
19h30 : big air femmes, qualifications, manche 1.
20h15 : big air femmes, qualifications, manche 2.
21h00 : big air femmes, qualifications, manche 3.
Ski alpin
Slalom géant hommes : victoire du Brésilien Lucas Pinheira Braathen
Ski de fond
Relais 4x7,5 km femmes : victoire des Norvégiennes