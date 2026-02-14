Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

JO 2026 : l’image improbable d’une fondeuse suédoise obligée de skier sur une seule jambe après une chute (vidéo)

La Suédoise a tout de même remporté l'argent avec son équipe. [REUTERS/Kai Pfaffenbach]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

En lice pour la médaille d’or, la fondeuse suédoise Ebba Andersson a perdu la fixation de son ski et a été contrainte de skier sur une jambe plusieurs mètres.

Scène assez incroyable. Ce samedi lors du relais 4x7,5 km en ski de fond aux JO 2026 de Milan-Cortina, la Suèdoise Ebba Andersson s'est retrouvée privée de son ski droit en pleine course avant d’être dépannée.

La fondeuse, qui était deuxième et était en lice pour une possible médaille d’or, a cassé la fixation de son ski, ce qui l’a contrainte à skier sur un ski pendant presque 30 secondes. Après 200 m, un technicien l’a ensuite aidé à se rechausser

Martin Fourcade a reçu un 6e titre olympique de biathlon 16 ans après
Sur le même sujet JO 2026 : pourquoi Martin Fourcade a-t-il récupéré un 6e titre olympique de biathlon, seize ans plus tard ? Lire

La Suédoise a malheureusement perdu plus d’une minute et s’est alors retrouvée en huitième position. Mais heureusement, le relais suédois a effectué une incroyable remontada pour s’adjuger l’argent.

JO 2026Vidéo

À suivre aussi

Kamila Sellier a été sérieusement touchée sous l’œil gauche par la lame du patin d'une concurrente.
«Je vois double» : la patineuse polonaise Kamila Sellier revient sur sa grave blessure à l’œil par une lame aux JO 2026
Pierre Crinon a été à l'origine d'une bagarre lors de la défaite de l'équipe de France contre le Canada aux JO 2026.
«S'en prendre à moi, c'est ridicule» : le coup de gueule du hockeyeur français Pierre Crinon après sa suspension pour sa bagarre aux JO 2026
Jutta Leerdam a décroché une médaille d'or et une autre en argent aux JO 2026.
JO 2026 : la compagne de Jake Paul, double médaillée à Milan-Cortina, met sa combinaison aux enchères, elle trouve preneur pour une somme exorbitante

Ailleurs sur le web

Dernières actualités