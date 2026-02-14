JO 2026 : l’image improbable d’une fondeuse suédoise obligée de skier sur une seule jambe après une chute (vidéo)

En lice pour la médaille d’or, la fondeuse suédoise Ebba Andersson a perdu la fixation de son ski et a été contrainte de skier sur une jambe plusieurs mètres.

Scène assez incroyable. Ce samedi lors du relais 4x7,5 km en ski de fond aux JO 2026 de Milan-Cortina, la Suèdoise Ebba Andersson s'est retrouvée privée de son ski droit en pleine course avant d’être dépannée.

😮 Catastrophe pour la fondeuse suédoise Ebba Andersson ! Une chute spectaculaire, une fixation cassée et la voilà obligée de continuer avec un seul ski ! Le technicien qui lui vient en aide tombe également ! #MilanoCortina2026pic.twitter.com/lL2GO9pRlo — Eurosport France (@Eurosport_FR) February 14, 2026

La fondeuse, qui était deuxième et était en lice pour une possible médaille d’or, a cassé la fixation de son ski, ce qui l’a contrainte à skier sur un ski pendant presque 30 secondes. Après 200 m, un technicien l’a ensuite aidé à se rechausser

La Suédoise a malheureusement perdu plus d’une minute et s’est alors retrouvée en huitième position. Mais heureusement, le relais suédois a effectué une incroyable remontada pour s’adjuger l’argent.