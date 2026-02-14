JO 2026 : pourquoi le Brésilien Lucas Pinheiro Braathen est-il entré dans l’histoire en remportant le slalom géant ?

Ce samedi 14 février, Lucas Pinheira Braathen est entré dans l’histoire des Jeux olympiques d’hiver en remportant le slalom géant des JO 2026 de Milan-Cortina.

A jamais le premier. Sacré dans le slalom géant ce samedi lors des JO 2026, devant les Suisses Marco Odermatt et Loïc Meillard, le Brésilien Lucas Pinheiro Braathen a offert à l'Amérique du Sud, et à son pays, sa première médaille olympique de l’histoire aux Jeux d'hiver.

É ourooooooooooooooooooooo! 🇧🇷✨ O Brasil fez história nos Jogos Olímpicos de Inverno!



Pela primeira vez, nosso país sobe ao pódio em uma edição olímpica de inverno. A medalha conquistada por Lucas Pinheiro Braathen, no slalom gigante, entra para sempre na história do esporte… pic.twitter.com/yoCR4w346R — Lula (@LulaOficial) February 14, 2026

Après avoir survolé la première manche avec près d’une seconde d’avance sur Odermatt, il a conservé assez d'avance après la seconde mange pour apporter à son continent une médaille d'or historique.

Passionné de mode et de musique

Né d'un père norvégien et d'une mère brésilienne, Pinheiro Braathen était déjà devenu en novembre à Levi (Finlande) le premier Brésilien à remporter une épreuve de Coupe du monde de ski alpin. Il s'offre une nouvelle première historique.

En 2023, celui qui est passionné de mode et de musique avait pris tout le monde de court en annonçant, en larmes, sa retraite sur fond de conflit avec la fédération norvégienne pour une question de droits d'image.

Il était ensuite revenu quelques mois plus tard en représentant désormais le Brésil, le pays de sa mère où il a passé une partie de son enfance après le divorce de ses parents.