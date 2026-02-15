Très bonne nouvelle au Snow Park–Big Air de Livigno : les deux Français engagés, Matias Roche et Timothé Sivignon, se sont qualifiés pour la finale prévue mardi.

Tous deux ont terminé dans le top 12 des qualifications (trois runs, les deux meilleurs retenus). Roche, auteur du meilleur score du premier run (95,25 points), a validé sa qualification grâce à un solide troisième saut et prend la 6e place. Sivignon, régulier sur ses deux premières tentatives, se classe 7e.

L’Américain Mac Forehand signe le meilleur total des qualifications, devant le Norvégien Birk Ruud, champion olympique en titre, troisième. Finale mardi à 19 h 30.