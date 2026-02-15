Très bonne nouvelle au Snow Park–Big Air de Livigno : les deux Français engagés, Matias Roche et Timothé Sivignon, se sont qualifiés pour la finale prévue mardi.
Tous deux ont terminé dans le top 12 des qualifications (trois runs, les deux meilleurs retenus). Roche, auteur du meilleur score du premier run (95,25 points), a validé sa qualification grâce à un solide troisième saut et prend la 6e place. Sivignon, régulier sur ses deux premières tentatives, se classe 7e.
L’Américain Mac Forehand signe le meilleur total des qualifications, devant le Norvégien Birk Ruud, champion olympique en titre, troisième. Finale mardi à 19 h 30.
Camille et Pavel Kovalev, classés quatrièmes après le programme court en couples artistiques, ont rapidement assuré leur qualification pour le programme libre.
Après le passage des Japonais Yuna Nagaoka et Sumitada Moriguchi (septièmes), les Français étaient garantis de terminer au moins 16es, dernière place qualificative pour lundi. Les Japonais ont chuté ce qui leur a coûté la qualification directe pour le programme libre.
Pour la première fois, le grand tremplin féminin figurait au programme en saut à ski, mais les deux Françaises engagées ne verront pas la finale réservée aux 30 meilleures.
Joséphine Pagnier a pris la 34e place avec un saut à 118 m (93,3 points), à moins de cinq points de la qualification. Emma Chervet, elle, n’a atteint que 104 m (75,8 points) et se classe 46e sur 47.
La manche a été dominée par un quatuor norvégien, avec Eirin Maria Kvandal en tête devant Anna Odine Stroem, déjà sacrée sur petit tremplin. La Slovène Nika Prevc, médaillée d’argent sur le petit tremplin, termine 5e.
Face à des Canadiens déjà qualifiés pour les quarts de finale, les Bleus ont résisté pendant une dizaine de minutes, mais ont rapidement pris l'eau pour finir sur un lourd 10-2, malgré les deux buts de Floran Douay et Sacha Treille. Bien que le score soit sévère, il reste tout de même moins lourd que la claque 11-0 infligée par la Finlande à l'Italie la veille (un peu de réconfort, même si minime !).
Les Français attendent désormais de connaître leur adversaire pour le match de barrage de mardi, qui aura valeur de huitième de finale et pourrait décider de leur avenir dans la compétition.
Lundi, Jutta Leerdam et Femke Kok avaient signé un doublé sur 1 000 m. Elles ont récidivé sur 500 m, mais cette fois dans l'ordre inverse : Kok a battu un record olympique (36''09), devançant Leerdam, star néerlandaise et fiancée à Jake Paul.
Avec ce doublé, les Pays-Bas égalent la Suède avec cinq médailles d'or, d'argent et de bronze, et dépassent la France, désormais 6e.
Lisa Vittozzi a été sacrée championne olympique de la poursuite en biathlon ce dimanche 15 février. Les Françaises Lou Jeanmonnot et Océane Michelon terminent 4e et 5e.
Loan Bozzolo et Léa Casta ont décroché le bronze sur le snowboard par équipes mixte dimanche à Livigno pour offrir à la France sa 15 médaille aux JO-2026, record olympique égalé.
Longtemps en tête, le duo français a finalement pris la troisième place derrière les Britanniques Huw Nightingale et Charlotte Bankes ainsi que les Italiens Lorenzo Sommariva et Michela Moioli pour égaler le record de médailles (15 dont 5 titres) établi en 2014 et réédité en 2018.
Les fondeurs français, emmenés par Mathis Desloges, encore impressionnant, ont décroché la médaille d'argent du relais des JO de Milan Cortina dimanche à Tesero, derrière la Norvège de Johannes Klaebo qui a battu le record de titres aux Jeux d'hiver avec une 9e médaille d'or.
A 23 ans, Desloges empoche sa troisième médaille d'argent, après celles du skiathlon et du 10 km individuel, une performance inédite pour un fondeur français aux Jeux. Seul désormais au sommet du palmarès des JO, Klaebo dépasse quant à lui ses trois compatriotes, les ex-fondeurs Marit Bjoergen et Bjoern Daehlie et l'ancien biathlète Ole Einar Bjoerndalen (huit titres), qu'il avait rejoints vendredi en remportant le 10 km individuel. L'Italie a pris la médaille de bronze.
Même s'il n'est plus en compétition lors de ces JO 2026, Martin Fourcade est tout de même monté sur le podium. La Marseillaise a retenti pour sa 6ème médaille d'or 16 ans après l'épreuve, récupérée après le déclassement du Russe Evgeny Ustyugov pour dopage.
❄️ #MilanoCortina2026 | Martin Fourcade qui récupère son 6ème titre olympique après la condamnation pour dopage du Russe ! 💛
📺 Rendez-vous sur France Télévisions pour écouter la Marseillaise : https://t.co/Ne8qRu5Iinpic.twitter.com/VLVpUUZoXF
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Le biathlète français Emilien Jacquelin a décroché la troisième place de la poursuite ce dimanche 15 février. Il est arrivé derrière le Suédois Martin Ponsiluoma en or et le Norvégien Sturla Laegreid en argent.
Il s'agit de la première médaille olympique individuelle d'Emilien Jacquelin, la 8e du biathlon français lors des JO-2026 de Milan Cortina soit mieux que son record de sept médailles à Pékin-2022, alors qu'il reste encore cinq courses à disputer.
❄️ #MilanoCortina2026 | 🇫🇷🥉 MÉDAILLE DE BRONZE POUR ÉMILIEN JACQUELIN !
🥇 Superbe course de Martin Ponsiluoma qui remporte l'or sur cette poursuite !
📺 La poursuite sur France Télévisions : https://t.co/Ne8qRu5Iinpic.twitter.com/Sk9eXLUVwv
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Les Tricolores prétendront à l'or lors des poursuites hommes (11h15) et femmes (14h45), dimanche 15 février. Vainqueur du sprint vendredi, Quentin Fillon Maillet s'élancera en tête, avec une dizaine de secondes d'avance sur ses rivaux norvégiens et un autre Français, Emilien Jacquelin.
De leur côté, Océane Michelon et Lou Jeanmonnot, en argent et bronze samedi, vont vouloir prendre leur revanche sur la Norvégienne Maren Kirkeeide.
En snowboardcross, l'équipe de France tentera d'effacer sa désillusion des courses individuelles (aucun podium, une première depuis l'introduction de la discipline en 2006) avec l'épreuve par équipes mixtes, où elle alignera trois duos avec des chances de médailles
La championne olympique en 2018 de la spécialité, qui s'était totalement ratée en 2022, à Pékin, figure parmi les grandes favorites.
La leader du classement général de la Coupe du monde a toutefois fort à faire face à l'Autrichienne Julia Scheib et la Suissesse Camille Rast.
Après deux médailles d'argent, le fondeur français espère une breloque supplémentaire grâce au relais hommes (à partir de midi). L'épreuve sourit habituellement aux Bleus, qui ont décroché le bronze en 2022, 2018 et 2014 .
❄️ #MilanoCortina2026 | 🥇 LE TABLEAU DES MÉDAILLES !
🇫🇷 Malgré deux nouvelles médailles, la France cède une place et se retrouve 5ème entre l'Autriche et l'Allemagne. La Norvège reste en tête avec dix médailles d'or. pic.twitter.com/nSCL7Kj2sh
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Au programme de ce dimanche 15 février : du curling, la poursuite au biathlon, le slalom géant féminin mais également du hockey sur glace.
Le programme complet juste ici.