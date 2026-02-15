JO 2026 : le programme et les résultats complets du dimanche 15 février

Du curling, les poursuites au biathlon, le slalom géant féminin mais également du hockey sur glace étaient au programme, ce dimanche, aux JO 2026 de Milan-Cortina.
Curling
Allemagne-Grande-Bretagne (tour préliminaire hommes) : 4-9
Norvège-Italie (tour préliminaire hommes) : 10-7
États-Unis-Suède (tour préliminaire hommes) : 8-5
Danemark-Italie (tour préliminaire femmes) : 7-2
Grande-Bretagne-Suède (tour préliminaire femmes) : 7-10
Japon-Corée du Sud (tour préliminaire femmes) : 5-7
États-Unis-Chine (tour préliminaire femmes) : 6-5
Chine - Canada (tour préliminaire hommes) : 3-6
Grande-Bretagne - Suisse (tour préliminaire hommes) : 5-6
Italie - Tchéquie (tour préliminaire hommes) : 10-5
Norvège - États-Unis (tour préliminaire hommes) : 8-10
Bobsleigh
Monobob (F), série 1
Monobob (F), série 2
Ski alpin
Slalom géant femmes : victoire de l'Italienne Federica Brignone
Ski acrobatique
Bosses en parallèle hommes : victoire du Canadien Mikael Kingsbury
Freeski big air (H), Qualifications
Biathlon
12,5 km poursuite hommes : victoire du Suédois Martin Ponsiluoma
10 km poursuite femmes : victoire de l'Italienne Lisa Vittozzi
Ski de fond
Relais 4 x 7,5 km (hommes) : victoire de la Norvège
Hockey sur glace
Suisse-Tchéquie (tour préliminaire hommes, Groupe A) : 4-3
Canada-France (tour préliminaire hommes, Groupe A) : 10-2
Danemark - Lettonie (tour préliminaire hommes, Groupe C) : 4-2
21h10 : États-Unis - Allemagne (tour préliminaire hommes, Groupe C)
Snowboard
Snowboard cross par équipes mixtes : victoire de la Grande-Bretagne
Patinage de vitesse
500m : victoire de la Néerlandaise Femke Kok
Saut à ski
Individuel grand tremplin (F) : victoire de la Norvégienne Nor Stroem Anna Odine
Skeleton
Par équipes mixtes : victoire des Britanniques Stoecker et Weston
Patinage artistique
Patinage en couple (M), Programme court