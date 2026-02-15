JO 2026 : le programme et les résultats complets du dimanche 15 février

Du curling, les poursuites au biathlon, le slalom géant féminin mais également du hockey sur glace étaient au programme, ce dimanche, aux JO 2026 de Milan-Cortina.

Curling

Allemagne-Grande-Bretagne (tour préliminaire hommes) : 4-9

Norvège-Italie (tour préliminaire hommes) : 10-7

États-Unis-Suède (tour préliminaire hommes) : 8-5

Danemark-Italie (tour préliminaire femmes) : 7-2

Grande-Bretagne-Suède (tour préliminaire femmes) : 7-10

Japon-Corée du Sud (tour préliminaire femmes) : 5-7

États-Unis-Chine (tour préliminaire femmes) : 6-5

Chine - Canada (tour préliminaire hommes) : 3-6

Grande-Bretagne - Suisse (tour préliminaire hommes) : 5-6

Italie - Tchéquie (tour préliminaire hommes) : 10-5

Norvège - États-Unis (tour préliminaire hommes) : 8-10

Bobsleigh

Monobob (F), série 1

Monobob (F), série 2

Ski alpin

Slalom géant femmes : victoire de l'Italienne Federica Brignone

Ski acrobatique

Bosses en parallèle hommes : victoire du Canadien Mikael Kingsbury

Freeski big air (H), Qualifications

Biathlon

12,5 km poursuite hommes : victoire du Suédois Martin Ponsiluoma

10 km poursuite femmes : victoire de l'Italienne Lisa Vittozzi

Ski de fond

Relais 4 x 7,5 km (hommes) : victoire de la Norvège

Hockey sur glace

Suisse-Tchéquie (tour préliminaire hommes, Groupe A) : 4-3

Canada-France (tour préliminaire hommes, Groupe A) : 10-2

Danemark - Lettonie (tour préliminaire hommes, Groupe C) : 4-2

21h10 : États-Unis - Allemagne (tour préliminaire hommes, Groupe C)

Snowboard

Snowboard cross par équipes mixtes : victoire de la Grande-Bretagne

Patinage de vitesse

500m : victoire de la Néerlandaise Femke Kok

Saut à ski

Individuel grand tremplin (F) : victoire de la Norvégienne Nor Stroem Anna Odine

Skeleton

Par équipes mixtes : victoire des Britanniques Stoecker et Weston

Patinage artistique

Patinage en couple (M), Programme court