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JO 2026 : le programme et les résultats complets du dimanche 15 février

Les hockeyeurs français se sont lourdement inclinés contre le Canada. Les hockeyeurs français se sont lourdement inclinés contre le Canada. [REUTERS/Marton Monus]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Du curling, les poursuites au biathlon, le slalom géant féminin mais également du hockey sur glace étaient au programme, ce dimanche, aux JO 2026 de Milan-Cortina.

Curling

Allemagne-Grande-Bretagne (tour préliminaire hommes) : 4-9
Norvège-Italie (tour préliminaire hommes) : 10-7
États-Unis-Suède (tour préliminaire hommes) : 8-5
Danemark-Italie (tour préliminaire femmes) : 7-2
Grande-Bretagne-Suède (tour préliminaire femmes) : 7-10
Japon-Corée du Sud (tour préliminaire femmes) : 5-7
États-Unis-Chine (tour préliminaire femmes) : 6-5
Chine - Canada (tour préliminaire hommes) : 3-6
Grande-Bretagne - Suisse (tour préliminaire hommes) : 5-6
Italie - Tchéquie (tour préliminaire hommes) : 10-5
Norvège - États-Unis (tour préliminaire hommes) : 8-10

Bobsleigh

Monobob (F), série 1
Monobob (F), série 2

Ski alpin

Slalom géant femmes : victoire de l'Italienne Federica Brignone

Ski acrobatique

Bosses en parallèle hommes : victoire du Canadien Mikael Kingsbury
Freeski big air (H), Qualifications

Biathlon

12,5 km poursuite hommes : victoire du Suédois Martin Ponsiluoma
10 km poursuite femmes : victoire de l'Italienne Lisa Vittozzi

Ski de fond

Relais 4 x 7,5 km (hommes) : victoire de la Norvège

Hockey sur glace

Suisse-Tchéquie (tour préliminaire hommes, Groupe A) : 4-3
Canada-France (tour préliminaire hommes, Groupe A) : 10-2
Danemark - Lettonie (tour préliminaire hommes, Groupe C) : 4-2
21h10 : États-Unis - Allemagne (tour préliminaire hommes, Groupe C)

Snowboard

Snowboard cross par équipes mixtes : victoire de la Grande-Bretagne

Patinage de vitesse

500m : victoire de la Néerlandaise Femke Kok

Saut à ski

Individuel grand tremplin (F) :  victoire de la Norvégienne Nor Stroem Anna Odine

Skeleton

Par équipes mixtes : victoire des Britanniques Stoecker et Weston

Patinage artistique

Patinage en couple (M), Programme court

JO 2026Sportprogramme

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