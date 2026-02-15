JO 2026 : Léa Casta et Loan Bozzolo décrochent le bronze en snowboardcross par équipes mixtes, la France égale son record de médailles

Avec le bronze dans l’épreuve par équipes mixtes de snowboardcross, les Français Léa Casta et Loan Bozzolo ont ramené une 15e médaille à l’équipe de France sur ces JO 2026 de Milan-Cortina. La délégation tricolore a déjà égalé son record de médailles dans l’histoire des Jeux olympiques d’hiver.

Ces JO 2026 sont d’ores et déjà historiques pour l’équipe de France. Léa Casta et Loan Bozzolo ont décroché le bronze, ce dimanche, dans l’épreuve par équipes mixtes de snowboardcross pour offrir à la France sa 15e médaille depuis le début de cette édition en Italie. La délégation tricolore a ainsi déjà égalé son record de médailles dans l’histoire des Jeux olympiques d’hiver, établi à Sotchi 2014 puis à Pyeongchang 2018.

❄️ #MilanoCortina2026 | 🇫🇷 🥉LE BRONZE POUR LOAN BOZZOLO ET LÉA CASTA !



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Longtemps en tête, le duo français a finalement dû se contenter de la 3e place derrière les Britanniques Huw Nightingale et Charlotte Bankes ainsi que les Italiens Lorenzo Sommariva et Michela Moioli. Cette première et unique médaille sauve un peu le bilan du snowboard français qui n’était encore jamais reparti bredouille des JO d’hiver depuis l’introduction de la discipline en 2006 à Turin.

Dans l’épreuve masculine, Aïdan Chollet, son frère Jonas et Loan Bozzolo avaient respectivement pris la 4e, 5e et 6e place. Léa Casta et Julia Nirani-Pereira avaient, elles, échoué aux portes de la finale, tandis que Chloé Trespeuch, double médaillée olympique et porte-drapeau de la délégation française lors de la cérémonie d’ouverture, avait été éliminée dès les quarts de finale.

Et dans l’épreuve mixte, la France était la nation la mieux représentée avec trois équipes. Mais Jonas Chollet et Chloé Trespeuch ont été éliminés dès leur entrée en lice en quarts de finale, alors qu’Aidan Chollet et Julia Nirani-Pereira ont cédé en demi-finales avant de remporter la petite finale pour terminer à une frustrante cinquième place finale.

Les Bleus ont désormais une semaine jusqu'à la fin des JO 2026 de Milan-Cortina pour continuer d’empiler les médailles et placer le record à de hauts sommets.