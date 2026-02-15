JO 2026 : Mathis Desloges et les fondeurs tricolores en argent sur le relais, une 14e médaille pour la France

Mathis Desloges et les fondeurs tricolores ont décroché l’argent, ce dimanche, sur le relais masculin pour offrir à la délégation française sa 14e médaille depuis le début des JO 2026 de Milan-Cortina.

Quatre garçons exceptionnels. Après le bronze à Sotchi en 2014, puis à Pyeongchang en 2018 ainsi qu’à Pékin en 2022, les Bleus ont décroché, ce dimanche, la médaille d’argent du relais en ski de fond (4x7,5 km) des JO 2026 de Milan-Cortina, derrière la Norvège de l’intouchable et insatiable Johannes Klaebo. Parfaitement lancé par Theo Schely puis Hugo Lapalus, la révélation Mathis Desloges, toujours aussi impressionnant, a fait la différence lors du 3e relais pour placer les Bleus à la 2e place.

❄️ #MilanoCortina2026 | LES BLEUS L'ONT FAIT, ILS SONT EN ARGENT 🩶 4 garçons fantastiques !!!



La belle arrivée de Victor avec le drapeau 🇫🇷 derrière la Norvège et devant l'Italie !



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Et Victor Lovera a terminé le travail pour devancer l’Italie, qui est montée sur la 3e marche du podium, et offrir à la délégation française sa 14e médaille de cette olympiade. A 23 ans, Mathis Desloges a lui empoché sa 3e médaille d'argent de ces Jeux olympiques, après celles du skiathlon et du 10 km individuel. Une performance inédite pour un fondeur français.

«C’est la troisième médaille d’argent pour moi mais c’est la plus belle, parce qu’elle est partagée avec l’équipe. Je suis fier de ce qu'on a accompli aujourd’hui. On écrit l’histoire course après course. C’est toute l'équipe de France qui est forte et je pense qu’on va le montrer dans les prochaines saisons», s’est-il félicité.

Et Mathis Desloges fait partie des athlètes de ces JO avec Johannes Klaebo (29 ans). Avec une 9e médaille d’or dans sa carrière, le Norvégien est devenu l’athlète le plus titré de l’histoire des Jeux olympiques d’hiver devant ses trois compatriotes Marit Bjorgen (ski de fond), Ole Einar Bjorndalen (biathlon) et Bjørn Daehlie (ski de fond). Tout simplement impressionnant.