JO 2026 : pourquoi Julia Simon a-t-elle renoncé à la poursuite de biathlon ?

Championne olympique de l’individuel, Julia Simon, seulement 34e du sprint, a renoncé à prendre le départ, ce dimanche, de la poursuite des JO 2026 de Milan-Cortina.

Elle ne défendra pas ses chances. Après avoir terminé à la 34e place du sprint, à près de deux minutes de la Norvégienne Maren Kirkeeide, Julia Simon (29 ans) a renoncé à prendre le départ, ce dimanche, de la poursuite des JO 2026 de Milan-Cortina. La championne olympique de l’individuel est toujours un peu malade et pas au mieux physiquement.

Tous les espoirs sur OCéane Michelon et Lou Jeanmonnot

«Je me sens un peu comme si j’étais malade, j’avais un peu envie de vomir. J’avais des poteaux à la place des jambes, les remontées acides, je n’étais vraiment pas très bien», avait-elle confié à l’issue de la course. «J’avais l’impression que je n’avais plus beaucoup d’énergie», avait-elle ajouté.

Et la biathlète des Saisies a donc préféré faire l’impasse pour se préserver et récupérer en vue de la mass start et du relais. «Ça ne sert à rien, elle est à deux minutes. Elle se préserve pour le relais mercredi et la mass start samedi», a confié, a confié, dans des propos rapportés par Le Parisien, Jean-Paul Giachino, entraîneur du tir pour le groupe féminin.

Respectivement médaillées d’argent et de bronze sur le sprint, Océane Michelon et Lou Jeanmonnot tenteront de récidiver et d’apporter de nouvelles médailles à la délégation tricolore mais aussi à l’équipe de France de biathlon, qui a battu son record de médailles, établi il y a quatre ans Pékin, avec déjà huit médailles au compteur.