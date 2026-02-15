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JO 2026 : un sauteur à ski disqualifié pour des chaussures trop longues de quatre millimètres

Daniel Tschofenig a été disqualifié à l'issue de la première manche. Daniel Tschofenig a été disqualifié à l'issue de la première manche. [Reuters]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Qualifié pour la manche finale du saut à ski sur grand tremplin aux JO 2026 de Milan-Cortina, un athlète autrichien a été disqualifié, samedi, à cause de chaussures trop longues.

Il n’a pas pu se mêler à la lutte pour une médaille. Engagé dans le concours de saut à ski sur grand tremplin aux JO 2026 de Milan-Cortina, Daniel Tschofenig (23 ans) a été disqualifié, samedi, à l’issue de la première manche. Alors qu’il avait terminé à la 8e place et décroché sa place pour la manche finale, à un peu plus de sept points du podium, l’athlète autrichien a été sanctionné à cause de chaussures trop longues de quatre millimètres lors du contrôle de ses équipements, a annoncé la Fédération internationale de ski.

«J’ai utilisé de nouvelles chaussures à l’entraînement, dont je n’étais d’ailleurs pas vraiment satisfait, mais je les ai gardées. Malheureusement, j’ai été naïf et je n’ai pas vérifié les dimensions. C’est extrêmement stupide de ma part», a confié, au micro de l’ORF, le vainqueur du classement général de la Coupe du monde et de la Tournée des quatre tremplins en 2025. «Mais les règles sont les règles», a ajouté Daniel Tschofenig, qui a été réconforté par sa compagne, qui est la sauteuse à ski Alexandria Loutitt, médaillée de bronze à Pékin en 2022 et championne du monde 2023.

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Et le concours sur grand tremplin a finalement été remporté par le Slovène Domen Prevc, qui a été sacré champion olympique devant le Japonais Ren Nikaido et le Polonais Kacper Tomasiak.

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